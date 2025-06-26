Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Bakan Uraloğlu: Van-Tahran tren seferleri devam ediyor

Bakan Uraloğlu: Van-Tahran tren seferleri devam ediyor

13:0526/06/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran-İsrail gerilimine karşın Van-Tahran yolcu treninin planlandığı şekilde seferlerine devam ettiğini duyurdu. Uraloğlu, “Van-Tahran arasında 15, 16, 18, 19, 22, 23 ve 25 Haziran tarihlerinde planlandığı üzere 7 sefer gerçekleştirildi. Tarifeli 7 seferde toplam bin 886 yolcuya hizmet verildi. Bugün, 320 yolculu bir sefer daha Van’dan Tahran’a hareket edecek” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile İran ve İsrail arasında yaşanan gelişmelere karşın Van-Tahran yolcu treninin planlanan şekilde hizmet verdiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, Van-Tahran yolcu treninin pazar ve çarşamba günleri Tahran'dan, Van'dan ise pazartesi ve perşembe günleri hareket ettiğini aktardı. Bakan Uraloğlu, İran ve İsrail arasında 13 Haziran'da başlayan süreci yakından takip ettiklerini belirterek,
"İsrail-İran savaşının başladığı tarihten bugüne Van-Tahran arasında 15, 16, 18, 19, 22, 23 ve 25 Haziran tarihlerinde planlandığı üzere 7 sefer gerçekleştirildi. Tarifeli 7 seferde toplam 1886 yolcuya hizmet verildi. Bugün, 320 yolculu bir sefer daha Van'dan hareket edecek"
dedi.

'Ek sefer planlandı'

Tahran'dan Van'a 27 Haziran'da hareket etmek üzere 320 yolcu kapasiteli bir ek sefer planlandığını açıklayan Bakan Uraloğlu, söz konusu trenin 28 Haziran'da Van'dan yolcularını alarak tekrar Tahran'a hareket edeceğini belirtti.

'Bugüne kadar 10 bin 975 yolcuya hizmet verildi'

Haftada karşılıklı 2 sefer yapan Van-Tahran treninin ilk seferinin Tahran'dan 9 Mart'ta, Van'dan ise 10 Mart'ta gerçekleştirildiğini aktaran Bakan Uraloğlu,
"Trenin sefere konulduğu tarihten bugüne kadar toplam 63 sefer gerçekleştirildi. Bugüne kadar 10 bin 975 yolcuya hizmet verildi"
açıklamasını yaptı.


#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Van
#Tahran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Erdoğan ve Trump Lahey'de Buluştu: Ortak Basın Açıklamasında Hangi Konular Öne Çıktı?