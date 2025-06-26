Bakan Uraloğlu: Van-Tahran tren seferleri devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran-İsrail gerilimine karşın Van-Tahran yolcu treninin planlandığı şekilde seferlerine devam ettiğini duyurdu. Uraloğlu, “Van-Tahran arasında 15, 16, 18, 19, 22, 23 ve 25 Haziran tarihlerinde planlandığı üzere 7 sefer gerçekleştirildi. Tarifeli 7 seferde toplam bin 886 yolcuya hizmet verildi. Bugün, 320 yolculu bir sefer daha Van’dan Tahran’a hareket edecek” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile İran ve İsrail arasında yaşanan gelişmelere karşın Van-Tahran yolcu treninin planlanan şekilde hizmet verdiğini belirtti.
'Ek sefer planlandı'
Tahran'dan Van'a 27 Haziran'da hareket etmek üzere 320 yolcu kapasiteli bir ek sefer planlandığını açıklayan Bakan Uraloğlu, söz konusu trenin 28 Haziran'da Van'dan yolcularını alarak tekrar Tahran'a hareket edeceğini belirtti.