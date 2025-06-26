Bakan Uraloğlu: Van-Tahran tren seferleri devam ediyor

Bakan Uraloğlu, Van-Tahran yolcu treninin pazar ve çarşamba günleri Tahran'dan, Van'dan ise pazartesi ve perşembe günleri hareket ettiğini aktardı. Bakan Uraloğlu, İran ve İsrail arasında 13 Haziran'da başlayan süreci yakından takip ettiklerini belirterek,

"İsrail-İran savaşının başladığı tarihten bugüne Van-Tahran arasında 15, 16, 18, 19, 22, 23 ve 25 Haziran tarihlerinde planlandığı üzere 7 sefer gerçekleştirildi. Tarifeli 7 seferde toplam 1886 yolcuya hizmet verildi. Bugün, 320 yolculu bir sefer daha Van'dan hareket edecek"