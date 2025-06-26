E-ticaretin yeni gözdesi

Son dönemde, evlerde mihrabı bile olan ibadet köşeleri kurulmaya başlandı. E-ticaret sitelerinde ve mobilya sektöründe ibadet yeri hazırlanması işi, tam anlamıyla piyasaya dönüştü. Online pazar yerlerinde namaz alanı ve mihrab gibi ürünlere yönelik yoğun talep, 'Bu iş samimiyet mi yoksa gösteriş mi?' sorusunu akla getiriyor. İbadet alanı oluşturanların önemli kısmı; Instagram, TikTok ve Facebook gibi mecralarda sıkça evlerinin paylaşımını yapıyor. Farklı platformlarda namaz köşeleri özelliklerine göre, 3 bin ila 20 bin lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor. Namaz odası duvar dekoru 2 bin lira, dekoratif ahşap mihrap 3 bin lira, metal seccade ve tespih askılığı 700 liradan alıcı buluyor. Konuyla ilgili birçok yan üründe rakamlar, 20 bin lirayı görüyor.





BAZI MOBİLYA MARKALARI DA MODAYA UYDU

Pahalı ibadet eşyalarının sosyal medyada bir trend gibi sunulması en çok eleştirilen unsurların başında geliyor. Konunun manevi boyutu düşünülmeden yapılan reklamların samimiyeti de sorgulanıyor. Bazı mobilya markaları da ahşap ve metal özellikli ibadet köşesi ürünlerine kreasyonlarında yer vermeye başladı. Bir odanın tümüyle ibadet alanı haline getirilmesi müşterinin talebine göre 100 bin lirayı bulabiliyor.

Elbette ki bu rakamın içinde mobilya, mimarlık hizmeti, boya, alçıpan ve ışıklandırma gibi işçilikler de bulunuyor. İnternetteki ilanları üzerinden ulaştığımız mobilyacılar, genelde evin bir bölümünün ibadet köşesi yapıldığını ve bunun da ortalama maliyetinin kalitesine göre 20 bin lira civarında olduğu bilgisini veriyor. Hediyelik eşya sektörü de modaya uymuş durumda.





LÜKS PAZARLAMASI

Mevlitler eşyaları son dönemde rağbet görüyor. Mevlit şekerinin yanında anı olması için abartı sayılacak ürün veya objeler konuklara hediye ediliyor. Yine bunları e-ticaret platformlarından temin etmek mümkün. Yapılan yorumlara ve satışlara bakılırsa bu alanda da gösteriş yarışı olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, inci tespihli mika kutu Mevlit hatırası 30 adedi 1.700 lira. 50 tane isim baskılı deri ciltli orta boy Yasin kitabı seccade seti 10 bin liradan satılıyor. Özellikle lüksün pazarlanması eleştiriliyor.





SOSYAL MEDYA SAYESİNDE TİCARİLEŞTİRİLDİ

E-ticaret sitelerindeki yorumları incelediğimizde birçok kişinin sosyal medyada yayınlamak için ibadet köşeleri oluşturduğunu gözlemliyoruz. Hem firmalar hem de tüketiciler tarafından yoğun şekilde kurulum süreci paylaşımları yapılıyor. Hatta, dijital platformlarda ibadet köşelerinin nasıl hazırlanması gerektiğine dair içerikleri bulabilirsiniz. Haberin başında da belirttiğimiz gibi konunun manevi boyutu dışında, 'Eş-dost yaptı benim neden yok?' sorusu işin asıl sorunlu köşesini oluşturuyor.



