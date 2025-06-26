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Afrika ile ticaret köprüsü güçleniyor

Afrika ile ticaret köprüsü güçleniyor

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:0026/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul'da dün başlayan Afrika İş Forumu ve Fuarı AFEX’25, Türkiye ile kıta ülkeleri arasındaki ticari ve diplomatik ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor. 2 gün boyunca sürecek etkinliğe 50’den fazla Afrikalı üst düzey bürokrat katılırken, görüşmelerde bölgesel kalkınma ve yatırım fırsatları masaya yatırıldı.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde başlayan Afrika İş Forumu ve Fuarı AFEX’25, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticari ve diplomatik ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor. 50’den fazla Afrikalı üst düzey bürokratın katılım sağladığı etkinlikte, bölgesel kalkınma, yatırım fırsatları ve stratejik ortaklıklar masaya yatırıldı. Ekonomik iş birliğinde yeni bir dönüm noktası olması beklenen organizasyonda, ticaret köprüleri yeniden inşa ediliyor.

PROJE BÜYÜKLÜĞÜ 97 MİLYAR DOLAR

Fuarda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye’nin Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkilerini kazan-kazan anlayışıyla derinleştirdiğini ifade etti. Gürcan, Türk müteahhitlerinin Afrika’da 97 milyar doları aşan projeye imza attığını, 44 büyükelçilik ve 31 ticaret müşavirlikle güçlü bir diplomatik ve ekonomik varlık oluşturulduğunu sözlerine ekledi.


START TANZANYA İLE VERİLDİ

Türk-Afrika İş Adamları Derneği Başkanı Fatih Akbulut da iş birliğinin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını belirterek, 2009 yılında Tanzanya’da başladığı bu yolculuğun bugün 42 Afrika ülkesine yayıldığını açıkladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hızlı gitmek istiyorsan yalnız git, ama uzağa gitmek istiyorsan birlikte git” sözünü hatırlatan Akbulut, Türkiye-Afrika ortaklığının dayanışma ve birlikte kalkınma vizyonuyla daha da güçleneceğini dile getirdi.


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