Serbest bölgelerden Hazine’ye 50 milyon dolar

Serbest bölge yatırımcısını koruyan teklif Meclis'ten geçti. Serbest Bölgeler Genel Müdürü Emel Emirlioğlu, düzenlemenin Hazine’ye yıllık getirisinin 50 milyon dolar olduğunu söyledi.
Serbest bölge yatırımcılarını koruyan teklif, Meclis'ten geçti. Teklif ile birlikte imal edilen ürünlerin bölge içine ve diğer serbest bölgelere satışından elde edilen kazanç istisna kapsamına alınacak. Bu kalemden 700 milyon liralık ek gelir elde edilecek.
YENİ YATIRIMLAR TEŞVİK EDİLECEK
Komisyonda konuşan Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürü Emel Emirlioğlu, düzenlemenin kapsadığı serbest bölgelerin Hazine’ye yıllık getirisinin 50 milyon dolar olduğunu ifade etti. Emirlioğlu, “Düzenlemeyle yatırımlarımızı ve yeni gelecek yatırımcılarımızı teşvik edeceğiz. Ayrıca hâlihazırda serbest bölgede faaliyet gösteren yatırımcılarımızın bölge dışına çıkışlarını, yatırımlarını başka yere kaydırmalarını engelleyeceğiz” dedi.
2024 yılı itibarıyla serbest bölge içi ve serbest bölgeler arası üreticilerin satışının 147 milyon dolar olduğunun altını çizen Emirlioğlu, “Serbest bölgede girdi tedariki yapmak üzere yatırım yapmış firmamız bu uygulamadan sonra serbest bölgeden çıkmak istiyor. Biz bu çıkışları engellemek istiyoruz” bilgisini verdi.
139 bin işletmeye hasılat denetimi
- Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar da sene başından 22 Haziran’a kadar 139 bin 317 işletmede hasılat denetimi yapıldığını ve burada 689 milyon liralık bir ceza kesildiği söyledi. Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Aran da ülke genelinde kiralanamaz durumda 10 bin vakıf konutu olduğunu, torba teklifte yer alan vakıf taşınmazlarına dönük düzenlemeyle bunların elden çıkarılmasının sağlanacağını söyledi.