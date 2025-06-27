Serbest bölgelerden Hazine’ye 50 milyon dolar

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar da sene başından 22 Haziran’a kadar 139 bin 317 işletmede hasılat denetimi yapıldığını ve burada 689 milyon liralık bir ceza kesildiği söyledi. Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Aran da ülke genelinde kiralanamaz durumda 10 bin vakıf konutu olduğunu, torba teklifte yer alan vakıf taşınmazlarına dönük düzenlemeyle bunların elden çıkarılmasının sağlanacağını söyledi.