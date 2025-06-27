Kuraklığın dünyaya zararı iki trilyon dolar

İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Orhan Solak, iklim değişikliğinin sıklığı ve şiddetinin daha da artacağını belirtti. Küresel iklim değişikliği yüzünden 2100 yılında Türkiye’nin oldukça ısınacağını ve ‘hot topic’ olarak adlandırılan üst sıcaklık bölgesinde yer alacağını ifade eden Solak, “Akdeniz Bölgesi’nde olumsuz senaryoya göre de 7 dereceye varan sıcaklık artışlarının gerçekleşebileceği söyleniyor” dedi.

BEYŞEHİR GÖLÜ KURUYACAK

Uluslararası Ticaret Odası verilerine göre 2014-2023 yıllarında 2 trilyon dolarlık bir zararın yaşandığını ifade eden Solak, kuraklık sebebiyle Beyşehir Gölü’nün 2070 yılına gelindiğinde tamamen kuruyabileceğini söyledi.

GEÇEN YILKİ KAYIP 320 MİLYAR DOLAR

Solak, sözlerine şöyle devam etti: “Yağış seviyesi yüzde 6,3 oranında düştü. Kuraklık artıyor, seller öngörülemez hale geliyor. Türkiye'nin ortalama yağış miktarında yüzde 30 düşüş bekleniyor. 2080 yılına kadar buğday, mısır, çeltik, pamukta yüzde 20’ye kadar verim kaybı öngörülüyor. Buğdayda yüzde 76, ayçiçeğinde yüzde 66 düşüşler muhtemel. Sadece verimlilik değil, gıda güvenliği sorunu söz konusu.” 2024'te dünya genelinde doğal afetlerin neden olduğu ekonomik kaybın 320 milyar dolar olarak kaydedildiğini, kayıpların 140 milyar dolarını sigortanın karşılandığını anlattı.







