90 bin çiftçiyi don vurdu

Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Atilla Oksay ise 2024 yılı sonu itibarıyla 339 milyar lira hasar ödendiğini ve 350 milyar liralık devam eden işlem olduğunu aktardı. Zirai dona karşı yurt dışında parametrik sigorta yönteminin yaygınlaştığını ifade ederek, “Donun bir hasar yapması lazım ki sigorta devreye girsin ama parametrik sigortada bir eşik belirleniyor; bu, sıcaklık, yağış miktarı olabilir. Bu endeksi aştığınız anda parametrik sigorta tazminatı ödüyor” bilgisini verdi.