90 bin çiftçiyi don vurdu

TBMM Zirai Donu Araştırma Komisyonu, sigorta piyasası yetkililerini dinledi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Emine Feray Sezgin, “114 bine yakın poliçede hasarımız var. Dondan etkilenen çiftçi sayımız 90 bine yakın. Gerçekleşen don hasarımız 21,6 milyar lira” dedi.
TBMM Zirai Donu Araştırma Komisyonu, sigorta piyasası yetkililerini dinledi. Komisyonda sunumda bulunan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Emine Feray Sezgin, tarımsal ödemelerde 74 milyarlık bir teminatının bulunduğunu ve 7 milyar prim alındığını ifade etti. Zirai don nedeniyle 184 bin poliçenin neredeyse yüzde 62’sine hasar isabet etiğine işaret eden Sezgin, “114 bine yakın poliçede hasarımız var. Burada etkileyen çiftçi sayımız 90 bine yakın bulunuyor. Gerçekleşen don hasarımız 21,6 milyar TL, ödenen don hasarımız da 1,5 milyar TL şu ana kadar” dedi. Sezgin, tüm branşlarda yüzde 50 prim desteğinin olduğunu, meyvelerde don riskinde yüzde 67 prim desteğinin bulunduğunu kaydetti.
NARENCİYE HASAR ALMADI
TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü ise yüzde 100 hasar ödemelerine rağmen hasat tarihine göre ödeme yapıldığını açıkladı. En çok etkilenen ürünün üzüm olduğunu ve hasarın yaklaşık yüzde 52’sinin üzümden kaynaklandığı belirten Engürülü, nisan ayında yaşana zirai donun narenciyenin haşatını etkilemediğini ifade etti. Engürülü, “2025’in ürünü zarar görmedi. Orada narenciyenin çiçeklenmesi mayıs ayında gerçekleşti, 2025 ürünü daha devam ediyor” dedi.
DONA PARAMETRİK SİGORTA ÖNERİSİ
- Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Atilla Oksay ise 2024 yılı sonu itibarıyla 339 milyar lira hasar ödendiğini ve 350 milyar liralık devam eden işlem olduğunu aktardı. Zirai dona karşı yurt dışında parametrik sigorta yönteminin yaygınlaştığını ifade ederek, “Donun bir hasar yapması lazım ki sigorta devreye girsin ama parametrik sigortada bir eşik belirleniyor; bu, sıcaklık, yağış miktarı olabilir. Bu endeksi aştığınız anda parametrik sigorta tazminatı ödüyor” bilgisini verdi.