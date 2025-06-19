Orta Koridor'u güçlendirecek stratejik imza

Demir yolu lojistiğinde Türkiye’nin büyük oyuncularından biri olan Pasifik Holding iştiraki Pasifik Eurasia, stratejik öneme sahip ‘Orta Koridor’ güzergahında demir yolu taşımacılığını hak ettiği potansiyeline kavuşturmak amacıyla Çin devlet demir yolu şirketi China Railway ile mutabakata vardı. Çin firmasıyla, ‘Uluslararası Konteyner Taşımacılığı Sözleşmesi’ imzalayan Pasifik Eurasia, anlaşma kapsamında başlangıçta 10 blok tren seferi gerçekleştirecek.





YENİ FIRSATLAR DOĞURACAK

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, iş birliğinin 57 platformu kapsayan demir yolu lojistiği faaliyetlerinin koordinesini yapan devlet kurumunun şirketi ile imzalandığını söyledi. Anlaşmanın yeni fırsatları beraberinde getireceğini anlatan Erdoğan, “Bu anlaşma ile Orta Koridor üzerinde hacimde hızlı bir artış sağlanması ve ilk etapta yılda 1.000 adet blok tren seferine ulaşılması hedefleniyor. 27-29 Haziran tarihlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlediği, Cumhurbaşkanımızın açılışını yapacağı, bizim de ana sponsoru olduğumuz ‘Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu 2025’’e Çinli muhataplarımızla stratejik değere sahip yeni anlaşmalar imzalamayı hedefliyoruz” dedi.





MERKEZ ÜLKE STRATEJİSİNE KATKI

Çin’in 2013 yılında vizyon projesi olarak başlattığı Kuşak ve Yol İnsiyatifi çerçevesinde Orta Koridor’un öneminin öne çıktığını ifade eden Erdoğan, güzergâh ile Türkiye’nin bir merkez ülke stratejisine dönüştüğünün altını çizdi. Orta Koridor’un, Çin’den başlayıp Kazakistan, Hazar Denizi ülkeleri, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanan bir ticaret güzergahı olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu rota bir alternatif olmanın da ötesinde hem coğrafi hem de ekonomik açıdan Türkiye’ye büyük fırsatlar sunuyor. Orta Koridor, yük taşımacılığında alternatif güzergâhlara kıyasla maliyet avantajı ve zaman tasarrufu sağlama potansiyeline sahip.”





KUZEY HATTI RISKE GIRDI

Fatih Erdoğan, Kuzey Koridoru’nun, Çin’den başlayarak Kazakistan, Rusya ve Belarus üzerinden Avrupa’ya uzanan hattı kapsadığını kaydetti. Koridorun kara koridorları arasında 2015-2021 arasında en işlevsel rota olarak öne çıktığını paylaşan Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın, bu güzergâhın jeopolitik kırılganlığını açığa çıkardığını ve taşımacılık faaliyetlerini riskli hale getirdiğini aktardı.





LOJİSTİK PAZARI 20 TRILYON $'A YÜKSELECEK

Erdoğan, Dünya Bankası, AB ve Çin odaklı raporlara göre bölgedeki ticari yük hacminin 2030 yılına kadar yüzde 50 artacağını, 2023’te 9,4 trilyon dolar olan küresel lojistik pazarının 2033’te 20 trilyon doları aşacağını ve bunun da Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu açıkladı. Erdoğan, “E-ticaret, şehirleşme ve refah artışı gibi yapısal eğilimler de demir yolu taşımacılığına olan talebi artırıyor” şeklinde konuştu.



