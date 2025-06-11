Trump açıkladı: Çin ile anlaşma tamam

ABD Başkanı Donald Trump Çin ile yürütülen nadir toprak elementleri ve tarife anlaşmasında sona ulaşıldı
ABD Başkanı Donald Trump Çin ile yürütülen nadir toprak elementleri ve tarife anlaşmasında sona ulaşıldı. Gerekli tüm nadir elementler Çin tarafından tedarik edilecek.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile anlaşmaya vardıklarını, ABD'nin yüzde 55, Çin'in ise yüzde 10 tarife uygulayacağını açıkladı.
Truth Social hesabından ABD ile Çin arasında yapılan ticaret görüşmesine ilişkin paylaşımda bulunan Trump şu ifadeleri kullandı;
"Çin ile anlaşmamız, başkan Xi ve benimle son onaylanmasına bağlı olarak yapıldı." derken gerekli tüm nadir elementlerin Çin tarafından tedarik edileceğini yazdı. Bunun yanında Trump Çinli öğrencilerin ABD üniversitelerinde öğrenim görmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi. Tarife anlaşmasına da değinen Trump "Toplamda yüzde 55 tarife aldık, Çin ise yüzde 10 alacak."
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