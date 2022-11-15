Ekonomi Sanicanın yüzde 29u halka arz oluyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanica'nın yüzde 29'u halka arz oluyor

Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan üretim tesislerinde panel radyatör, kombi ve boru, bağlantı parçaları üretimiyle faaliyet gösteren Sanica Isı hisselerinin yüzde 29,63'ünün halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldı.

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Mehmet Ali Parto Yeni Şafak
Sanicanın yüzde 29u halka arz oluyor
Sanica Isı hisselerinin yüzde 29,63'ünün halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldı.

Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan üretim tesislerinde panel radyatör, kombi ve boru, bağlantı parçaları üretimiyle faaliyet gösteren Sanica Isı hisselerinin yüzde 29,63'ünün halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldı. 40 milyon lira nominal değerli paylarının halka arzı için pay başına 20,03 sabit fiyattan 15-16-17-18 Kasım tarihlerinde talep toplanacak. 35 milyon lira nominal değerli payları sermaye artırımı, 5 milyon lira nominal değerli payları ortak satışı yoluyla olmak üzere, toplam 40 milyon lira nominal değerli payları halka arz edilecek. Şirket ayrıca, halka arzda tahsisatın yüzde 50'sini yerli bireysel yatırımcıya, yüzde 40'ını kurumsal yatırımcıya, yüzde 10'unun ise yabancı yatırımcılara yapılmasını planlıyor.

54 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Son yıllardaki yatırımlarla hızlı bir büyüme gösterdiklerini ve gelecek dönemde global bir oyuncu olmak istediklerini söyleyen Sanica Isı Yönetim Kurulu Başkanı Nesimi Fatinoğlu, “54 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Net satışlarımızı 2021 yılı sonu itibariyle 713 milyon liraya çıkardık. 2022 sonunda da net satışlarımızı artırmayı hedefliyoruz” dedi. Fatinoğlu, 2021 yılı sonu net kârın 79.5 milyon lira, FAVÖK’ün ise 192 milyon lira olduğu bilgisini verdi.

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