İhracat hedefine 40 milyar dolar kaldı: En yüksek ekim ayı değerine ulaşıldı

Türkiye’nin ekim ayı ihracatı, yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolara ulaştı. Ocak-ekim dönemi ihracat, yüzde 15 artışla 209,5’e çıkarken, 250 milyar dolar hedefine 40 milyar dolar kalmış oldu. İhracat, son 12 ayda ise 253 milyar doları aştı. Otomotiv 2,7 milyar dolarla ekim ayında en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Kimyevi maddeler ve mamulleri 2,6 milyar dolarla ikinci, hazır giyim 1,7 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

EN YÜKSEK EKİM AYI DEĞERİNE ULAŞILDI

Bu rakamlarla tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracatını yapılmış oldu. Avrupa’daki gaz krizi, Ukrayna savaşı ve Çin’den kaynaklı tedarik sıkıntısına rağmen dış ticaretteki yukarı yönlü ivme, Türkiye’nin büyümesi açısından önemli görüldü. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ekim ayı ihracat verileri, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin katılımıyla İstanbul’da açıklandı. 38 il ihracatını artırdı. Türkiye, ekimde 217 ülke ve bölgeye ihracat yaparken ilk üç sırada Almanya, Irak ve ABD olarak sıralandı.

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HİZMET TİCARETİNDE %66 ARTIŞ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, toplantıdaki konuşmasında, ihracatın geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirdiğini ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaşıldığını belirtti. Bakan Muş, hizmet ihracatının, 8 ayda yüzde 66’lık artışla 52,5 milyar doları yakalayarak mal ihracatına pozitif katkı sağladığını belirtti. Muş, “Nitekim, dünyanın dört bir köşesine artık sadece ürünlerimiz değil; müteahhitlik hizmetlerimiz, dizilerimiz, sinema filmlerimiz ve sağlık hizmetlerimiz de ihraç ediliyor” diye konuştu.

Mehmet Muş

İTHALATTAKİ YÜK ENERJİ KAYNAKLI

Muş, ihracatın geçen yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirdiğini bildirdi. Muş, şu bilgileri paylaştı: “Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisi ile ithalatımız ekimde 29,3 milyar $ olurken, bu rakamın yüzde 26’sı enerji kaynaklı. Benzer şekilde aynı dönemde ithalat artışımızın yüzde 51’i enerji ithalatından oluştu.”

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250 MİLYAR DOLARI YAKALAYACAĞIZ

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Yıl başından bu yana euro/dolar paritesi de ihracatımıza olumsuz yansıyor. Sadece ekim ayında parite kaynaklı kaybımız 1,5 milyar doları, 10 aylık kaybımız ise 11,5 milyar doları aştı. Biz 2022’ye 250 milyar dolar ihracat hedefi ile başlamıştık. Önümüzde iki ay var. Hedefi yakalayıp ihracatta yüzde 10’luk bir büyüme gerçekleştireceğiz. Küresel ticarette yüzde 3,5 büyüme öngörülüyor. Demir-çelik, çimento, seramik, gibi enerji yoğun sektörlerde ise talep öngörüyoruz” dedi.

Mustafa Gültepe

KİLOGRAM BİRİM FİYATI 1,64 $’A ÇIKTI

“Ekimde ihracat ailemize bin 806 yeni firmamız katıldı” diyen Mustafa Gültepe, “Ortalama kilogram birim ihracat değerimizdeki artış da devam ediyor. Geçen yılın ekim ayına göre kilogram birim değerimiz yüzde 18,7 artışla 1,64 dolara yükseldi. Biz ortalamada en az 2 doların üzerine çıkmalıyız” dedi. Geçen ay geniş katılımla Hindistan ve Filipinler’e ticaret heyeti düzenlediklerini bildiren Gültepe, bu ay da Güney Kore ve Endonezya’ya heyetlerinin olacağını sözlerine ekledi.