Ekonomi Savunma sanayisi Londraya gidiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Savunma sanayisi Londra'ya gidiyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde 42 Türk firması, Londra'da düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda (DSEI) boy gösterecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Bayraktar TB2

Dünyanın en önemli savunma sanayisi fuarlarından biri olarak kabul edilen DSEI, savunma-güvenlik endüstrisinin ve ülkelerin üst seviye resmi delegasyonlarının katılımıyla yapılacak. Her 2 yılda bir gerçekleştirilen fuara bu yıl 50'den fazla ülkeden, bin 600'ün üzerinde uluslararası firma ile 35 binden fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir başkanlığındaki Türk heyeti de yabancı ülke heyetleriyle resmi görüşmelerde bulunacak. Fuar sırasında Türk savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen zıhlı araç platformları, insanlı-insansız çeşitli kara ve hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri tanıtılarak sunumlar yapılacak.

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