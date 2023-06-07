Seçim belirsizliği ortadan kalktı Türkiye’nin risk primi hızla geriledi: Son 20 ayın en düşük seviyesinde

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Türkiye’nin risk priminde gerileme devam ediyor. Seçimden önce 494’e kadar gerileyen seçimlerden sonra 700 puana yükselen CDS, Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olarak açıklanmasını takiben inişe geçmişti.
Kredi risk primi ya da Kredi temerrüt takası-swap’ı (Credit Default Swap) alınan bir kredinin geri ödenmeme riskini tespit etmek ve bu riske karşı kredinin sigortalanması için kullanılan değerdir. Faiz doğası itibarıyla alacaklının geri ödememe riskini içeren bir risk primidir. Risk primi ne kadar düşükse, borç faizi o kadar düşük olur.