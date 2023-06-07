Seçim belirsizliği ortadan kalktı Türkiye’nin risk primi hızla geriledi: Son 20 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye’nin risk priminde gerileme devam ediyor. Seçimden önce 494’e kadar gerileyen seçimlerden sonra 700 puana yükselen CDS, Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olarak açıklanmasını takiben inişe geçmişti.

Yeni kabinenin açıklanması ve seçim belirsizliğinin ortadan kalmasının da etkileriyle düşüşünü sürdüren CDS, dün itibariyle yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesine indi.

Yeni kabinenin açıklanması ve seçim belirsizliğinin ortadan kalmasının da etkileriyle düşüşünü sürdüren CDS, dün itibariyle yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesine indi.

Türkiye’nin risk primi dün itibariyle 490 seviyelerine geriledi. Türkiye’nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan 5 yıllık kredi temerrüt takası anlamına gelen CDS, en yüksek seviyesini 2022 yılı Haziran ayında 850’lere ulaşarak görmüştü.

Türkiye’nin risk primi dün itibariyle 490 seviyelerine geriledi. Türkiye’nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan 5 yıllık kredi temerrüt takası anlamına gelen CDS, en yüksek seviyesini 2022 yılı Haziran ayında 850’lere ulaşarak görmüştü.

Kredi risk primi ya da Kredi temerrüt takası-swap’ı (Credit Default Swap) alınan bir kredinin geri ödenmeme riskini tespit etmek ve bu riske karşı kredinin sigortalanması için kullanılan değerdir. Faiz doğası itibarıyla alacaklının geri ödememe riskini içeren bir risk primidir. Risk primi ne kadar düşükse, borç faizi o kadar düşük olur.