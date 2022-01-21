Sektör uzmanları 'İran'dan gaz akışı yeniden başladı' haberlerini yalanladı

İki gündür Türkiye'de enerji gündemini meşgul eden konuların başında İran'ın Türkiye'ye uyguladığı gaz kesintisi geliyor.

İran basınının bakanlık kaynaklarına dayandırarak yaptığı haberde, Türkiye'ye gaz akışının yeniden başladığına dair iddialar yer almıştı. İran tarafı sorunun Türkiye'den kaynaklandığı ve basınç yükselme istasyonlarının çalışmadığını ileri sürmüştü.

EKONOMİ İran medyası: Türkiye'ye gaz akışı yeniden başladı

"GAZ AKIŞI HALEN YOK"

Enerji uzmanlarından edinilen bilgiye göre, durumun farklı olduğu öğrenildi. İHA'da yer alan habere göre, sektör uzmanları "Türkiye'ye, Gürbulak giriş noktasından İran'dan sağlanan doğal gazın alınması için kurulu bulunan tüm basınç yükseltme istasyonları çalışır durumda. Ancak, İran tarafından gerekli doğal gaz teslimat basıncı ve akış sağlanamıyor" değerlendirmelerinde bulunuyor.

Daha önce 20 Ocak'tan itibaren İran'daki teknik bir arıza gerekçe gösterilerek Gürbulak giriş noktasından Türkiye'ye doğal gaz arzını 10 gün süreyle durdurduğu açıklanmıştı.

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