Ekonomi Sektör uzmanları İrandan gaz akışı yeniden başladı haberlerini yalanladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sektör uzmanları 'İran'dan gaz akışı yeniden başladı' haberlerini yalanladı

İran'da kaynaklanan bir sorundan dolayı Türkiye'ye sağlanan gaz akışının en az 10 gün boyunca askıya alınacağı duyurulmuştu. İran merkezli medya kuruluşları, bakanlık yetkililerine dayandırdığı haberinde sorunun çözüldüğünü ve gaz akışının yeniden başladığını iddia etmişti. Sektör uzmanları, İran'dan Türkiye'ye gaz akışının halen sağlanamadığını ifade etti.

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Haber Merkezi İHA
Sektör uzmanları İrandan gaz akışı yeniden başladı haberlerini yalanladı
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İki gündür Türkiye'de enerji gündemini meşgul eden konuların başında İran'ın Türkiye'ye uyguladığı gaz kesintisi geliyor.

İran basınının bakanlık kaynaklarına dayandırarak yaptığı haberde, Türkiye'ye gaz akışının yeniden başladığına dair iddialar yer almıştı. İran tarafı sorunun Türkiye'den kaynaklandığı ve basınç yükselme istasyonlarının çalışmadığını ileri sürmüştü.

İran medyası: Türkiye'ye gaz akışı yeniden başladı
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İran medyası: Türkiye'ye gaz akışı yeniden başladı

"GAZ AKIŞI HALEN YOK"

Enerji uzmanlarından edinilen bilgiye göre, durumun farklı olduğu öğrenildi. İHA'da yer alan habere göre, sektör uzmanları "Türkiye'ye, Gürbulak giriş noktasından İran'dan sağlanan doğal gazın alınması için kurulu bulunan tüm basınç yükseltme istasyonları çalışır durumda. Ancak, İran tarafından gerekli doğal gaz teslimat basıncı ve akış sağlanamıyor" değerlendirmelerinde bulunuyor.

Daha önce 20 Ocak'tan itibaren İran'daki teknik bir arıza gerekçe gösterilerek Gürbulak giriş noktasından Türkiye'ye doğal gaz arzını 10 gün süreyle durdurduğu açıklanmıştı.

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