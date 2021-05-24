Selçuk Bayraktar'dan "Zor olan neydi" sorusuna yanıt: Kendimizi ispatlamak değil içimizden birilerine kabullendirmekti

Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ihraç edilmesinin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Zor olan neydi?" diye soruluyor sıkça...

Milletimizin evlatlarının potansiyelini dünyaya ispatlamak değil, içimizden birilerine kabullendirmekti zor olan.

Yaklaşık 20 yıldır yol arkadaşlarımızla birlikte hayatımızı adayıp yüksek teknoloji geliştirmek de değildi.

Kendi sınıfının en iyisi olduğunu dünyanın kabullendiği teknolojimize, içimizden birilerinin hep "acaba" demesine, hep bir noksan bulma, hatta çamur atma gayretine maruz kalmaktı.

Her dönüm noktasında akla hayale gelmeyecek entrikalar, hezeyanlar, hor görmeler ve iftiralarla boğuşmaktı.

REKLAM

Çok şükür bu engeller aşıldı.

Çok değil 5-10 sene içinde dünya ile yarışacak, lider olacak nice girişimler çıkacak ülkemizden.

Birileri istemese de…

Öğrenilmiş çaresizlik bitecek, bu kervan yürüyecek.

Ve inşallah... Bu ülke, özgüveni, azmi, iyi ahlakı ve inancıyla, ülkesini seven insanlık için çalışan gençlerin ellerinde birçok alanda dünyada liderliğe yürüyecek.

TEKNOLOJİ Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar: Bu gurur milletimizin