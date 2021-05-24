Ekonomi Selçuk Bayraktardan "Zor olan neydi" sorusuna yanıt Kendimizi ispatlamak değil içimizden birilerine kabullendirmekti
SAVUNMA SANAYİ

Selçuk Bayraktar'dan "Zor olan neydi" sorusuna yanıt: Kendimizi ispatlamak değil içimizden birilerine kabullendirmekti

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Polonya ile imzalanan insansız hava araçlarının satışına ilişkin anlaşma sonrası, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kendisine, "Zor olan neydi?" sorusunun sıkça sorulduğunu vurgulayan Bayraktar, "Milletimizin evlatlarının potansiyelini dünyaya ispatlamak değil, içimizden birilerine kabullendirmekti zor olan." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk Bayraktardan Zor olan neydi sorusuna yanıt: Kendimizi ispatlamak değil içimizden birilerine kabullendirmekti
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar

Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ihraç edilmesinin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Zor olan neydi?" diye soruluyor sıkça...

Milletimizin evlatlarının potansiyelini dünyaya ispatlamak değil, içimizden birilerine kabullendirmekti zor olan.

Yaklaşık 20 yıldır yol arkadaşlarımızla birlikte hayatımızı adayıp yüksek teknoloji geliştirmek de değildi.

Kendi sınıfının en iyisi olduğunu dünyanın kabullendiği teknolojimize, içimizden birilerinin hep "acaba" demesine, hep bir noksan bulma, hatta çamur atma gayretine maruz kalmaktı.

Her dönüm noktasında akla hayale gelmeyecek entrikalar, hezeyanlar, hor görmeler ve iftiralarla boğuşmaktı.

Çok şükür bu engeller aşıldı.

Çok değil 5-10 sene içinde dünya ile yarışacak, lider olacak nice girişimler çıkacak ülkemizden.

Birileri istemese de…

Öğrenilmiş çaresizlik bitecek, bu kervan yürüyecek.

Ve inşallah... Bu ülke, özgüveni, azmi, iyi ahlakı ve inancıyla, ülkesini seven insanlık için çalışan gençlerin ellerinde birçok alanda dünyada liderliğe yürüyecek.

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Milli SİHA Bayraktar TB2 Avrupa semalarında uçacak
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Milli SİHA Bayraktar TB2 Avrupa semalarında uçacak
Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı Bayraktar TB2, Polonya'ya ihraç edilecek. İhracata yönelik anlaşma Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın huzurunda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından imzalandı. NATO ve AB üyesi bir ülkeye ilk SİHA ihracatı Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'dan sonra Polonya semalarında uçacak. Böylece Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ihraç etmiş olacak.

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