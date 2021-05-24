Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar: Bu gurur milletimizin

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ihraç edilmesine ilişkin anlaşmaya dair görüşlerini Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar, mesajında, "Bu gurur milletimizin. NATO ve AB üyesi olan stratejik ortağımız Polonya'ya katma değeri en yüksek ürünlerimizden biri olan #BayraktarTB2 SİHA'ları ihraç ediyoruz. #MilliTeknolojiHamlesi kendine güvenen ve azimle çalışan milletimizi dünyada hak ettiği yere taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

OYNAT 01:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez, NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile Milli SİHA Bayraktar TB2'nin ihracatı anlaşmasının imzalarını atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 19 yılda Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli gelişmeler kaydettiğini aktardı. Polonya'nın Türkiye'den 20 adet SİHA alacak olması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye, tarihinde ilk kez, NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir ' dedi. BiP'te paylaş

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"Bu gurur Türkiye'nin"

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm yazılım, donanım, tasarımları milli ve özgün robot uçak. Türk mühendisleri tasarladığı için sınıfında dünyanın en iyisi. Bu gurur Türkiye'nin.. #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:17 Milli SİHA Bayraktar TB2 Avrupa semalarında uçacak Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı Bayraktar TB2, Polonya'ya ihraç edilecek. İhracata yönelik anlaşma Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın huzurunda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından imzalandı. NATO ve AB üyesi bir ülkeye ilk SİHA ihracatı Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'dan sonra Polonya semalarında uçacak. Böylece Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ihraç etmiş olacak. BiP'te paylaş

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Baykar'ın kurumsal Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, "Gururluyuz. Türkiye'nin NATO ve AB üyesi bir ülkeye ilk kez gerçekleştireceği yüksek teknoloji SİHA ihracatının sözleşmesini imzaladık. #BayraktarTB2 SİHA'lar Polonya Ordusu'nun envanterinde Avrupa semalarında görev yapacak." değerlendirmesine yer verildi.

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TEKNOLOJİ Bayraktar TB2 SİHA'lar Avrupa Birliği semalarında uçacak