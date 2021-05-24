Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ülkesine İHA ihraç edecek

Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Duda ve heyetini Ankara'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, "Dostumuz, müttefikimiz ve stratejik ortağımız Polonya'yla ilişkilerimizin tarihi, 6 asır öncesine dayanıyor. Cumhurbaşkanı Sayın Duda'nın bu ziyareti, ülkelerimiz arasındaki köklü bağları daha da güçlendirecektir." diye konuştu.

Erdoğan, 2017'de Duda'nın davetine icabetle gerçekleştirdiği ziyarette Polonya'nın son yıllarda kaydettiği ilerlemeyi bizzat görme imkanı bulduğunu hatırlatarak, "Türkiye ve Polonya'nın başta ekonomi, ticaret ve yatırım olmak üzere birçok alanda büyük bir iş birliği potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum. Az önce turizm, savunma sanayi, tarım ve spor alanlarında imzalanan belgeler sayesinde, iş birliğimizi çok daha ileri noktalara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

REKLAM

10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi

Duda ile yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmelerde iki ülke ilişkilerini tüm yönleriyle ele aldıklarını söyleyen Erdoğan, "Türkiye Polonya arasındaki geniş iş birliği imkanlarını istişare ettik. Mevcut ortak mekanizmaları daha etkili şekilde kullanmak konusundaki kararlılığımızı teyit ettik. 2017 yılındaki Polonya ziyaretimde, ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara ulaştırmak gibi bir hedefimiz vardı ve bu hedef şu anda 6,5 milyar dolar civarında ve biz bu 6,5 milyar dolar olan ticaret hacmini, bugün yaptığımız görüşmelerle kesinlikle 10 milyar dolara ulaştırma kararlılığımızı gösterdik." dedi.

Salgına rağmen 2020'de ikili ticaretin artarak 6,5 milyar dolara ulaştığını belirten Erdoğan, "Bu yılın ilk çeyreği itibarıyla da 2 milyar doları aşmış bulunuyoruz. Rakamların da işaret ettiği üzere 10 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Müteahhitlik şirketlerimiz bugüne kadar Polonya'da toplamda yaklaşık 4 milyar dolar tutarında 50'ye yakın proje üstlendiler. Firmalarımız, Polonya'nın stratejik alt yapı yatırımlarına katkı sunmaya devam edecektir. Aramızdaki ulaşım bağlantılarının çeşitlendirilmesi sadece ülkelerimizin değil, bölgemizin de refahına hizmet edecektir." diye konuştu.

REKLAM

"Polonyalı dostlarımızın çok büyük katkısını gördük"

Savunma sanayinde Polonya ile, kökleri 2. Dünya Savaşı'na kadar giden güçlü ilişkilerin mevcut olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hem Türk Hava Kurumu Uçak Fabrikası'nın hem de İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü'nün kuruluşunda Polonyalı dostlarımızın çok büyük katkısını gördük. Ancak farklı sebepler dolayısıyla 1940'larda başladığımız savunma sanayi hamlesini maalesef devam ettiremedik. Son 19 yılda attığımız adımlarla sadece yılların ihmallerini gidermekle kalmadık, aynı zamanda bu alanda ülkemizi devler ligine taşıdık. Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz. Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz."

REKLAM

OYNAT 01:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez, NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile Milli SİHA Bayraktar TB2'nin ihracatı anlaşmasının imzalarını atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 19 yılda Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli gelişmeler kaydettiğini aktardı. Polonya'nın Türkiye'den 20 adet SİHA alacak olması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye, tarihinde ilk kez, NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir ' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Türkiye tarihinde bir ilk

Türkiye'nin, insansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu tecrübe, kabiliyet ve imkanlarımızı NATO müttefikimiz Polonya'yla da paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Az önce imzalanan belgeyle Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir. Bu alandaki iş birliğimizin, önümüzdeki dönemde artarak süreceğine inanıyorum." diye konuştu.

İkili ilişkilerin her alanda gelişmesinin halkları birbirine daha da yakınlaştırdığına işaret eden Erdoğan, "Türkiye'nin, Polonyalı turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlardan biri olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bugün turizm alanında imzalanan ortak bildiri, iki ülke arasında güvenli seyahati teşkil edecektir. Polonyalı misafirlerimiz, güvenli turizm uygulamamız sayesinde tatillerini Türkiye'de gönül rahatlığıyla geçirebilirler." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Polonya'nın, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini destekleyen, vizyonu geniş bir ülke olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin tutum ve görüşlerinin birlik içinde doğru anlaşılması konusunda, Polonya'nın yapıcı desteğini hep yanımızda hissettik. Tarih boyunca dostane ilişkiler içinde bulunan Türkiye ve Polonya, bugün de NATO çerçevesinde güçlü ve örnek bir dayanışma sergiliyor. Bölgesel ve uluslararası güvenlik mimarisinin muhafazası için iş birliğimizi sürdürüyor, barışa katkı sağlıyoruz. Bu çerçevede Polonya'nın, NATO'nun Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirleri kapsamında İncirlik Üssü'müze bir deniz karakol uçağı ve askeri misyon göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz. Biz de NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Misyonu kapsamında, F-16 uçaklarımızı yakında Polonya'ya göndereceğiz."

REKLAM

Cumhurbaşkanı Duda'nın yarın İstanbul'da ziyaret edeceği Polonezköy'ün, Türkiye-Polonya dostluğunun yaşayan sembolü olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bizim de Polonya'da birçok kültür varlığımız bulunuyor. Kültür mirasımızı ihya edecek projeleri de bugün, gerek dar kapsamlı gerek heyetler arası görüşmede ele aldık." dedi.

Duda'ya ziyareti ve dostluğun daha da güçlendirilmesi yönünde sarf ettiği çabalar için teşekkür eden Erdoğan, "En yakın zamanda da inşallah Polonya ziyaretimi ben de burada ifade etmekte fayda görüyorum." diye konuştu.

"Türk pilotları gökyüzümüzü koruduğu için teşekkür ederim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerinde dünya çapında barışçıl yolların nasıl devreye girebileceğini ele aldıklarını anlatan Duda, NATO hakkında da değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti.

Duda, İncirlik Üssü'ndeki Polonyalı askerleri yarın ziyaret edeceğini, hem bunun için hem de Polonya'da Türk askerlerinin bulunmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiğini aktardı.

REKLAM

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, "Hatta Türk pilotları gökyüzümüzü koruduğu için (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) teşekkür ettim." dedi.

Savunma alanında iki ülkenin iş birliğinin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Duda, "NATO çerçevesinde de iki ülke olarak, dışardan gelebilecek tehditleri önleyebileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Duda, Erdoğan'ın konuşmasında söz ettiği karşılıklı ticaretin 10 milyar dolara çıkarılması hedefine de değinerek, "Belki daha 10 milyar dolara ulaşamadık ama pandemiye rağmen ticari iş birliğimizi artırdık. Dolayısıyla gelecek güzel görünüyor. Ticari iş birliğimizin bizi hedeflediğimiz 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştıracağından eminim." dedi.

Türkiye ile savunma alanındaki iş birliğinin NATO üyeliği nedeniyle doğal olarak geliştiğini vurgulayan Duda şunları kaydetti:

REKLAM

"Romanya-Polonya-Türkiye Cumhurbaşkanları arasında 3 taraflı diyalog kurulmasını önermiştim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan buna çok olumlu tepki gösterdi. Bu formül içinde 3 taraflı diyaloğu sürdüreceğiz. Güvenlik konusunda hem Romanya hem de Polonya sadece NATO üyesi değiliz, Bükreş Dokuzlusu üyesiyiz. Türkiye bu konuda, dünyanın bu bölgesinde bizim en sağlam müttefikimizdir ve hassas bir bölgede bulunmaktadır."

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı karşıladı