Bayraktar TB2 SİHA'lar Avrupa Birliği semalarında uçacak

Türkiye’nin ilk milli ve özgün SİHA’sı Bayraktar TB2, Polonya’ya ihraç edilecek. İhracata yönelik anlaşma Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda’nın huzurunda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından imzalandı.

NATO ve AB üyesi bir ülkeye ilk SİHA ihracatı

Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA’lar, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan’dan sonra Polonya semalarında uçacak. Böylece Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ihraç etmiş olacak.

24 adet Bayraktar TB2 SİHA ihraç edilecek

Polonya ile yapılan anlaşma kapsamında Türkiye’den ihraç edilecek 4 sistemin içinde 24 adet Bayraktar TB2 SİHA ile birlikte yer kontrol istasyonları (YKİ) ve yer veri terminalleri (YVT) yer alacak. Bunun yanı sıra Polonya’ya milli SİHA’larda kullanılan ve Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen MAM-C ve MAM-L mini akıllı mühimmatları da ihraç edilecek.

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320 bin saattir göklerde

Baykar tarafından milli ve özgün olarak tasarlanıp geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan Bayraktar TB2, 320 bin saat başarılı uçuşu da geride bıraktı. Milli SİHA’lar gökyüzünde en uzun süre görev yapan milli hava aracı ünvanını da taşımaya devam ediyor.

180 SİHA görevde

Bayraktar TB2 SİHA’lar ilk olarak 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girdi. 2015’te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014’ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor. Halen Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan envanterinde bulunan 180 Bayraktar TB2 SİHA görev yapmaya devam ediyor.

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Yerlilik oranı rekor düzeyde

2000’li yılların başından itibaren insansız hava araçları alanında en büyük katma değer olan yazılım ve donanım sistemlerini Türk mühendislerinden oluşan ekibiyle milli ve özgün olarak geliştiren Baykar, 13 farklı disiplindeki mühendislik gücüyle alanında dünyanın lider teknoloji firmalarından biri olarak gösteriliyor. Dünyada rekor sayılacak düzeyde %93'lük bir yerli sanayi katılımıyla üretilen Bayraktar TB2 SİHA’ların tasarım ve yazılımları gibi tüm kritik aksamı da Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştiriliyor.

OYNAT 05:55 Dünyayı peşine takan Türk İHA ve SİHA'ları: Alım için sıraya girdiler Türk savunma sanayinin ortaya çıkardığı İHA ve SİHA'lar tüm dünyanın ilgisini yakından çekerken, söz konusu hava araçlarının da sayısı her geçen yıl artıyor. Türkiye'nin yanı sıra dört ülkenin aktif olarak kullandığı insansız silahlı ve silahsız hava araçları için çok sayıda ülke ise sıraya girmiş durumda. Savunmadaki Türkler programı 10 yıl içerisinde 100 milyar dolarlık bir hacme ulaşması beklenen insansız hava aracı pazarında Türkiye'nin serüvenini gündeme aldı. BiP'te paylaş

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İhraç edilen ilk SİHA

Türkiye’nin dünyaya ihraç ettiği ilk SİHA sistemi olan Bayraktar TB2’ler, dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip ediliyor. Milli SİHA’ların kullanıldığı ülkelerdeki operasyonel başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye gelişmiş bir hava aracının ihraç edilmesine de olanak sağladı. Yapılan anlaşmalar kapsamında Bayraktar TB2 SİHA’lar, havacılıkta 100 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük uçakları olan Antonov kargo uçaklarını üreten Ukrayna’ya, sonrasında ise Katar ve Azerbaycan’a ihraç edildi. Şimdi de Avrupa Birliği’nin en büyük ekonomilerinden birine sahip olan Polonya’da görev yapmaya devam edecek.

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2020’de 360 milyon dolarlık ihracat

Geçtiğimiz yıl Baykar'ın gelirlerinin büyük kısmı yurt dışına yapılan ihracattan elde edildi. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2020 yılında 360 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatıyla savunma sanayii gibi stratejik bir alanda büyük bir başarıya imza attı. Milli SİHA’lara ilgi duyan birçok ülkeyle de görüşmeler devam ediyor.

Rekorların sahibi

Bayraktar TB2 SİHA, 16 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt’te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak kendi rekorunu geliştirdi. Milli SİHA’lar Katar, Suriye, Ukrayna ve Karabağ’da karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapıyor. Milli SİHA Türk havacılık tarihinde sınıfında 27 bin 30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu da kırmıştı.

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Zeytin Dalı Harekâtı’na damgasını vurdu

Milli SİHA Bayraktar TB2, TSK tarafından sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında oyun kurucu olarak rol aldı. Savunma uzmanları harekâtların beklenenden çok daha kısa sürede sona ermesini ve daha az kayıp yaşanmasında en önemli etkenlerden birinin milli SİHA’lar olduğunu belirtti. Bayraktar TB2 SİHA sistemleri özellikle Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı’nda bütün uçuşlarının yüzde 90’ından fazlasını yaparak, 5 bin 300 saat uçuşla adeta harekâta damgasını vurdu.

OYNAT 00:32 SİHA'dan Milli MAM-L füzesiyle en uzun menzilli atışta hedef tam isabetle vuruldu 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nda milli imkânlarla üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesinin kullanımıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı, SİHA'dan MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atışın yapıldığı ve hedefin tam isabetle vurulduğunu açıkladı.



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Mavi Vatan’ı gözlüyor

Terör örgütüne yönelik Pençe ve Kıran gibi birçok operasyonda görev yapan Bayraktar TB2 SİHA’lar, Kırmızı Liste’de aranan terör örgütünün sözde yöneticilerine yapılan operasyonlarda da önemli bir rol üstlendi. Milli SİHA’lar Mavi Vatan’ın korunmasında da görev alıyor. Bu kapsamda Doğu Akdeniz’de görev yapan Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimize güvenlik için havadan refakat etti. Yine aynı kapsamdaki görevler için KKTC’de konuşlandırılmak üzere 16 Aralık 2019’da Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığından kalkarak Geçitkale Havaalanına inen Bayraktar TB2 SİHA tarihi bir uçuşa imza attı.

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Depremde görev yaptı

Bayraktar TB2 SİHA’lar 24 Ocak 2020’de meydana gelen Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 25 dakika gibi çok kısa bir sürede bölgeye intikal ederek ulaşımın zor sağlandığı noktalardan Ankara’ya ve deprem olan illerin komuta merkezlerine görüntülü bilgi aktardı. Bayraktar TB2 SİHA’lar arama ve kurtarma çalışmalarına gökyüzünden destek vermenin yanı sıra deprem sonrası oluşan yoğun araç trafiğinin kontrol edilmesi ve gelecek yardımların aksamadan devamı için görev yaptı.

Orman yangınları ve göçmenlerin kurtarılması

Bayraktar TB2’ler güvenlik ve insani yardım görevleri ile birlikte orman yangınlarıyla mücadelede de görev aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev alan milli İHA, 7/24 uçarak yangın tehlikesine karşı 3,5 milyon hektarlık orman alanını gözetleyerek ormanlarımızın korunmasında da önemli bir rol üstlendi. Bayraktar TB2’ler bu yıl da orman yangınlarına karşı görev yapmaya devam edecek. Ege ve Akdeniz’de devam eden düzensiz göç hareketlerini gökyüzünden takip eden milli SİHA’lar birçok düzensiz göçmenin hayatının kurtarılması ve insan hakları ihlallerinin belgelenmesine de önemli katkı sağlıyor.

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Dünyada hayranlık uyandırdı

Barış Pınarı Harekâtı’nda da Türk Silahlı Kuvvetlerinin keşif gözetleme kabiliyetlerini büyük oranda artırarak başarıya ulaşılmasına katkı sağlayan Bayraktar TB2 SİHA’lar aynı zamanda harekât boyunca birçok hedefi başarıyla imha etti. Son olarak Bahar Kalkanı Harekâtı’nda ilk defa sürü halinde filo olarak uçuşlar yaparak birçok zırhlı araç, obüs, çok namlulu roketatar (ÇNRA) ve hava savunma sistemini imha etti. Bayraktar TB2 SİHA dünyada ilk defa muharebe sahasında birincil unsur olarak SİHA’ların kullanıldığı Bahar Kalkanı Harekâtı’na katılan hava araçlarının yaptığı tüm sortilerin yüzde 80’ini gerçekleştirdi. Suriye’nin İdlib bölgesinde düzenlenen harekât kapsamında her türlü elektronik harbe rağmen başarıyla görev yapan Bayraktar TB2 SİHA’lar, 2 bin saatin üzerinde uçtu. Bayraktar TB2 SİHA’ların dünya muharebe tarihinde ilk kez filolar halinde uçarak harekâtta etkin görev yapması dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

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Karabağ; SİHA’lar ile kazanılan ilk savaş…

Bayraktar TB2 SİHA’lar kardeş ülke Azerbaycan’ın yaklaşık 30 yıldır devam eden Karabağ işgalini sonlandırmasında da önemli bir rol üstlendi. Azerbaycan, Ermenistan’ın işgali altındaki Dağlık Karabağ’a yönelik olarak 27 Eylül 2020 tarihinde bir askeri harekât başlattı. Harekâtın başlangıcından 44 gün sonra, 10 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan Ordusu, Ermenistan’ın işgalini sonlandırarak Dağlık Karabağ’ı kontrol altına aldı. Ermenistan’a yönelik harekât esnasında Azerbaycan Ordusu, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’ları tüm cephe hattında kullandı. Savunma analistleri tarafından teyit edilen çalışmalara göre Bayraktar TB2 SİHA’lar ile Ermenistan Ordusu’na ait birçok hava savunma sistemi, radar sistemi, tank, zırhlı araç, kamyon, cephanelik, mevzi ve birlik imha edildi. Azerbaycan’ın Ordusu’nun dünyayı şaşırtan bu başarısı dünya medyası ve savunma uzmanları tarafından Türk SİHA’larının harp tarihini değiştirerek oyun kurucu bir güce ulaştığı şeklinde yorumlandı. Uzmanlar Karabağ Savaşı’nın dünya harp tarihinde SİHA’lar ile kazanılan ilk savaş olduğuna da dikkat çekti.

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40 bilgisayarın görev yaptığı robot uçak

Baykar tarafından milli ve özgün tasarım, yazılım, aviyonikler ve mekanikler ile geliştirilen robot uçak Bayraktar TB2’de yaklaşık 40 ayrı bilgisayar sistemi görev yapıyor. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip olan Bayraktar TB2 SİHA sistemi, 2014 yılından bu yana aktif olarak kullanılıyor. Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyabilen Bayraktar TB2, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapma kabiliyetine sahip bulunuyor. Bu özelliklerle Türkiye, dünyada kendi SİHA’sı ve mühimmatlarını üreten 4 ülkeden biri olarak öne çıkıyor. Milli SİHA, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip hepsi bir arada çözüm sunan bir sistem olarak dikkat çekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri için silahlandırılan sistem, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkânı sağlıyor.