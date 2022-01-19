Ekonomi Benzine 46 kuruş zam yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzine 46 kuruş zam yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu geceden itibaren benzinin litre fiyatına 46 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Son dakika haberi: EPGİS duyurdu: Benzinin litre fiyatına zam yapıldı? Benzin fiyatı ne kadar oldu?
Arşiv

EPGİS'ten benzin zammına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 46 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Motorine 52 kuruş zam yapıldı
EKONOMİ
Motorine 52 kuruş zam yapıldı

Akaryakıtın fiyatı nasıl belirleniyor?

Tamamen özelleştirilmiş ve piyasalaştırılmış olan petrol ve akaryakıt sektöründe, 2005 yılından beri serbest fiyatlandırma sistemi uygulanıyor. Buna göre, akaryakıt dağıtım şirketleri fiyat belirlemekte serbest. Akaryakıt ilk olarak rafineriden geçiyor ve rafineri fiyatına özel tüketim vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Rafineriden çıkan yakıt dağıtıcıya gidiyor ve burada dağıtıcı depo satış fiyatını belirliyor. Depodan akaryakıtı alan bayi de pompa fiyatını oluşturuyor.

Meksika’da petrol rafinerisinde korkutan yangın: Alevler gökyüzüne yükseldi
OYNAT 00:23
Meksika’da petrol rafinerisinde korkutan yangın: Alevler gökyüzüne yükseldi
Meksika'nın Minatitlan kentinde petrol rafinerisinde yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevler gökyüzünü sararken, yetkililer yangının çevrede yaşayanlar için tehlike oluşturmadığını aktardı. Rafineri personelinin de yardımıyla saatler süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.
Akyazıda maç başladı

Akyazı'da maç başladı

Trabzonspor sahasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor.
Altay öne geçti

Altay öne geçti

​Fenerbahçe, Altay'ı konuk edecek.
Bambaşka bir Türkiye göreceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından ulusa seslendi.

​Türkiye'nin 19 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuşuyor.
12 noktada ulaşım durdu

12 noktada ulaşım durdu

Karayolları karla mücadele edilen yollardaki son durumu paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.