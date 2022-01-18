Motorine 52 kuruş zam yapıldı

EPGİS'ten motorin zammına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

19/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Motorinde 52 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

EKONOMİ Benzin motorin ve LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı

Akaryakıtın fiyatı nasıl belirleniyor?

Tamamen özelleştirilmiş ve piyasalaştırılmış olan petrol ve akaryakıt sektöründe, 2005 yılından beri serbest fiyatlandırma sistemi uygulanıyor. Buna göre, akaryakıt dağıtım şirketleri fiyat belirlemekte serbest. Akaryakıt ilk olarak rafineriden geçiyor ve rafineri fiyatına özel tüketim vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Rafineriden çıkan yakıt dağıtıcıya gidiyor ve burada dağıtıcı depo satış fiyatını belirliyor. Depodan akaryakıtı alan bayi de pompa fiyatını oluşturuyor.