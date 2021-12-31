Ekonomi Benzin motorin ve LPGye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzin motorin ve LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu geceden itibaren benzine 61 kuruş, LPG'ye 78 kuruş ve motorinin litre fiyatına ise 1 lira 29 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Benzine motorine ve LPGye zam! İşte yeni litre fiyatları
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EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

  • "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
  • 01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
  • Motorinde 1,29
  • Benzinde 0,61
  • LPG’de 0,78 TL/LT
  • Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Benzine 68 kuruş zam yapıldı
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Benzine 68 kuruş zam yapıldı

Akaryakıtın fiyatı nasıl belirleniyor?

Tamamen özelleştirilmiş ve piyasalaştırılmış olan petrol ve akaryakıt sektöründe, 2005 yılından beri serbest fiyatlandırma sistemi uygulanıyor. Buna göre, akaryakıt dağıtım şirketleri fiyat belirlemekte serbest. Akaryakıt ilk olarak rafineriden geçiyor ve rafineri fiyatına özel tüketim vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Rafineriden çıkan yakıt dağıtıcıya gidiyor ve burada dağıtıcı depo satış fiyatını belirliyor. Depodan akaryakıtı alan bayi de pompa fiyatını oluşturuyor.

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