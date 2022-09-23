Ekonomi Bakan Kirişci duyurdu 1 milyar 681 milyon 39 bin 996 TLlik ödemeler bugün hesaplarda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kirişci duyurdu: 1 milyar 681 milyon 39 bin 996 TL'lik ödemeler bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 681 milyon 39 bin 996 TL’lik tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesabına aktarılmaya başlandığını duyurdu. Bakan Kirişçi, ödemelerin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Kirişciden tarımsal destek ödemesi açıklaması!
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesabına aktarılmaya başlandığını bildirdi. Bakan Kirişci, destek miktarının 1 milyar 681 milyon 39 bin 996 TL olduğunu belirtirken, paylaşımında desteğin ayrıntılarına yer verdi.

  • Buna göre: Çiğ süt desteği 1 milyar 127 milyon 164 bin 774 TL,
  • TMO alım prim desteği 441 milyon 941 bin 204 TL,
  • Kırsal kalkınma yatırımları desteği 89 milyon 524 bin 196 TL
  • Et piyasası düzenleme desteği 17 milyon 280 bin TL
  • Uzman eller proje desteği ise 5 milyon 129 bin 822 TL olacak.

Çiğ süt desteği ödemesi 2 dilim galinde ve TV kimlik numarasının son rakamına göre yapılacak.


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