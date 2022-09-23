Bakan Kirişci duyurdu: 1 milyar 681 milyon 39 bin 996 TL'lik ödemeler bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesabına aktarılmaya başlandığını bildirdi. Bakan Kirişci, destek miktarının 1 milyar 681 milyon 39 bin 996 TL olduğunu belirtirken, paylaşımında desteğin ayrıntılarına yer verdi.
- Buna göre: Çiğ süt desteği 1 milyar 127 milyon 164 bin 774 TL,
- TMO alım prim desteği 441 milyon 941 bin 204 TL,
- Kırsal kalkınma yatırımları desteği 89 milyon 524 bin 196 TL
- Et piyasası düzenleme desteği 17 milyon 280 bin TL
- Uzman eller proje desteği ise 5 milyon 129 bin 822 TL olacak.
Çiğ süt desteği ödemesi 2 dilim galinde ve TV kimlik numarasının son rakamına göre yapılacak.