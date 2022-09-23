Bakan Kirişci duyurdu: 1 milyar 681 milyon 39 bin 996 TL'lik ödemeler bugün hesaplarda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 681 milyon 39 bin 996 TL’lik tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesabına aktarılmaya başlandığını duyurdu. Bakan Kirişçi, ödemelerin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

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