Sosyal medyadan alışverişlerde '10 kere düşünün' uyarısı

Alışverişlerde dolandırılma riskiyle karşılaşmanın yanı sıra satın alınan ürünlerin iadesi konusunda da sorunlar yaşanıyor.
Son dönemlerde Instagram, Facebook ve TikTok gibi sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla, bu ve benzeri platformlar üzerinden yapılan alışverişlerde de artış görülmeye başlandı. Ancak yapılan alışverişlerde dolandırılma riskiyle karşılaşmanın yanı sıra satın alınan ürünlerin iadesi konusunda da sorunlar yaşanıyor.
Sosyal medya hesabı üzerinden verilen siparişlerde birçok satıcı iade kabul etmezken, yalnızca farklı ürünle değiştirme seçeneğini dayatıyor. Ürün değişimlerinde kargo ücreti ise yasal olmayan şekilde vatandaşlara yansıtılıyor.
"Kurumsal güvenilir firma hesapları üzerinden alışveriş yapmalısınız"
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, tüketicilerin sosyal medya hesapları üzerinden alışveriş yaparken dolandırılma riskini kabul etmiş olduğunu dile getirdi.
Alışveriş yaparken satıcının kayıtlı ve yasal bir işletme olup olmadığına öncelikle dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Küçük, "Karşınızda yasal bir satıcı yok ise maddi zararlarınızı da tazmin edemezsiniz. Ancak savcılığa suç duyurusunda bulunarak, adli yönden şikayetçi olabilirsiniz. Bu nedenle, kurumsal güvenilir firma hesapları üzerinden alışveriş yapmalısınız. Görsel reklamlar, düşük fiyatlı satışlar sizi asla yanıltmasın. Sosyal medya hesapları üzerinden alışveriş yaparken, bir kere değil, üç kere, beş kere, hatta on kere düşünmelisiniz." dedi.
Eğer muhatap olunan satıcı kayıtlı bir işletme veya bilinen, tanınan bir markanın sosyal medya hesabı ise uzaktan satışlarda 14 gün içerisinde cayma hakkının bulunduğunu bildiren Küçük, kayıtsız bir işletmeden yapılan alışverişlerde iade işleminin yapılamayacağı gibi ürün değişimi işleminde de caydırmak için kargo ücreti talebiyle karşılaşıldığını aktardı.
"Fatura olmadan hakkınızı arayamazsınız"
Sosyal medyadaki ticaret odasına kaydı ya da vergi levhası olmayan işletmelerden yapılan alışverişlerde dolandırılma ya da ürün iadelerinde sorun yaşama gibi durumların sıkça görüldüğünü belirten Küçük, şunları söyledi:
"Tüketiciler, e-devlet üzerinden başvurabilir"
Levent Küçük, sosyal medya hesapları üzerinden kayıtlı işletmelerin de iade kabul etmemesi durumunda vatandaşların ne yapması gerektiğine ilişkin de tavsiyelerde bulundu.
Böyle bir durumla karşılaşılması durumunda vatandaşların faturayla beraber Tüketici Hakem Heyetine başvurması gerektiğini belirten Küçük, sözlerini şöyle tamamladı: