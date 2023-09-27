Sosyal medyadan alışverişlerde '10 kere düşünün' uyarısı

"Böyle bir durumla karşılaşırsanız elinizde fatura olmadığı için tüketici hakem heyetine başvurup yasal haklarınızı da arayamıyorsunuz. Yani ödediğiniz ancak elinizde işte bir banka dekontu, bir EFT, bir havale belgesi oluyor. Orada da başkaları adına havale, EFT istiyorlar. Ancak Cumhuriyet Savcılığına gidip suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Dolandırıcılık girişimi nedeniyle mağduriyetinizi öne sürebilirsiniz. Onun için biz tüketicilerimize diyoruz ki; sosyal medyadan alışveriş yaparken karşınızda bir yasal muhatap var mı yok mu buna dikkat edin. Kurumsal vergi kaydı olan firmalardan alışveriş yapın ve elinizde mutlaka faturanız olsun."