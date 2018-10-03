Sözleşmelerde TL dönemi tebliği

Spor

Yüksel Yeşilova: Hagi Galatasaray'ı dolandırdı

Romanya'da Astra takımının yardımcı antrenörlüğünü yapan Yüksel Yeşilova, Gheorghe Hagi ile ilgili flaş açıklamalar yaptı. Hagi'yi ırkçılık yapmakla suçlayan Yeşilova, Rumen çalıştırıcı hakkında çarpıcı bir de iddiada bulundu.



