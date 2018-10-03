Ekonomi Sözleşmelerde TL dönemi tebliği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sözleşmelerde TL dönemi tebliği

Sözleşmelerde TL dönemi getiren tebliğ görüşe açıldı. TL ile sözleşme için taraflar arasında öncelikle mutabakat aranacak. Taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak. 2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerde sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Dövizle sözleşmelerde Türk Lirası'na geçiş getiren tebliğ görüşe açıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğe göre, TL ile sözleşme için taraflar arasında öncelikle mutabakat aranacak.

Kritik tarih 2 Ocak 2018

Taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak. 2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerde sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak. Dolar kuru 2 Ocak'ta 3,76 seviyesindeydi.

Yenilemede TÜFE kriteri

Sözleşme yenileme dönemlerinde TÜFE oranından fazla artış yapılamayacak.

Düzenleme Türkiye'de yerleşik kişi konumuna giren herkesi kapsayacak.

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