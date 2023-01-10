Ekonomi SPKdan piyasa bozucu eylemlere ilişkin açıklama Sorumlulara cezai yaptırımlar uygulanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

SPK'dan piyasa bozucu eylemlere ilişkin açıklama: Sorumlulara cezai yaptırımlar uygulanacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetlerinin sürekli olarak yerine getirildiğini bildirdi. SPK'dan yapılan açıklamada "Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai yaptırımlar uygulanacaktır." denildi.

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Haber Merkezi AA
SPKdan piyasa bozucu eylemlere ilişkin açıklama: Sorumlulara cezai yaptırımlar uygulanacak
Foto: Arşiv.

SPK açıklamasında, "Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz ve Borsa İstanbul tarafından anlık takip edilirken, piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetleri Kurulumuz tarafından sürekli olarak yerine getirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Bu kapsamda, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai yaptırımlar uygulanacaktır."

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