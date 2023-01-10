Ekonomi Bakan Nebati Türkiyenin kangreni diyerek açıkladı Konutta fiyat ve rayiç bedel farkına müdahale geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati 'Türkiye'nin kangreni' diyerek açıkladı: Konutta fiyat ve rayiç bedel farkına müdahale geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, fiyat artışına giden konut fırsatçılarına yönelik uyarı yaptı. Bakan Nebati, rayiç bedelle gerçek fiyat arası marjın çok genişlediğini, bu konuda bir çalışma yürüttüklerini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Nebati Türkiyenin kangreni diyerek açıkladı: Konutta fiyat ve rayiç bedel farkına müdahale geliyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ENFLASYONUN MAKUL SEVİYELERDE OLMASI HEDEFLENİYOR

Enflasyonun makul seviyelerde olması ve yılsonu hedefleriyle bağlantılı gerçekleşmesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Nebati, ocak ayında enflasyonda eksi beklentilerinin olmadığını ifade etti.

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“KONUT RAYİÇ BEDELLERİNİN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ KANGREN KONULARINDAN BİRİ”

Tapuda konut rayiç bedellerinin düşük gösterilmesi konusunun Türkiye'nin kangren konularından biri olduğunu ifade eden Nebati, "Konut fiyatlarının yükselmiş olması rayiç bedelleriyle gerçek fiyatlar arasındaki marjı çok genişletti. Bu konuda elimizde çok sağlam veriler var. Satıcı da alıcı da dikkat etsin. Bu kangrenin üzerinden gelecek çok ciddi bir çalışmamız var." değerlendirmelerinde bulundu.

  • Nebati, söz konusu çalışmanın çok ayrıntılı olduğunu belirterek, onun için reform yapmak gerektiğini söyledi.

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