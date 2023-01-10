Bakan Nebati 'Türkiye'nin kangreni' diyerek açıkladı: Konutta fiyat ve rayiç bedel farkına müdahale geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ENFLASYONUN MAKUL SEVİYELERDE OLMASI HEDEFLENİYOR

Enflasyonun makul seviyelerde olması ve yılsonu hedefleriyle bağlantılı gerçekleşmesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Nebati, ocak ayında enflasyonda eksi beklentilerinin olmadığını ifade etti.

ÖZGÜN Rayiç Bedeli Nedir? Rayiç Bedeli Ne kadar, Neye Göre Belirlenir?

“KONUT RAYİÇ BEDELLERİNİN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ KANGREN KONULARINDAN BİRİ”

Tapuda konut rayiç bedellerinin düşük gösterilmesi konusunun Türkiye'nin kangren konularından biri olduğunu ifade eden Nebati, "Konut fiyatlarının yükselmiş olması rayiç bedelleriyle gerçek fiyatlar arasındaki marjı çok genişletti. Bu konuda elimizde çok sağlam veriler var. Satıcı da alıcı da dikkat etsin. Bu kangrenin üzerinden gelecek çok ciddi bir çalışmamız var." değerlendirmelerinde bulundu.

Nebati, söz konusu çalışmanın çok ayrıntılı olduğunu belirterek, onun için reform yapmak gerektiğini söyledi.