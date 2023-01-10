Ekonomi 2022de emekli olanlara yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2022'de emekli olanlara yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek

2022'de emekli olan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek.

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2022de emekli olanlara yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek
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2022'de emekli olanlar, 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen ikramiye farklarından yararlanabilecek.

İkramiye, 1 kereye mahsus olarak yatırılacak.

Ek gösterge düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?

Yaklaşık 5.3 milyon memur ve emekli memuru kapsayan ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Ek gösterge artışı, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Ek gösterge artışından yararlanan emekliler, şubat ayından itibaren yeni ek gösterge üzerinden emekli aylığı almaya başlayacaklar.

3600 ek gösterge memur maaşları ne kadar artacak?

Söz konusu düzenleme ile 1. dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırıldı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, avukat, müdür gibi bazı meslek gruplarında ise 2200 veya 3000’den 3600’e çıkartıldı. Ek göstergenin daha çok emekli aylıklarını artıran bir fonksiyonu var. Çalışırken ele geçen maaş üzerinde ise sınırlı etkisi bulunuyor. Ek göstergesi 600 puan artan memurların maaşları yaklaşık 190 lira artacak.

  • Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkanların maaşlarındaki artış 100 lira dolayında olacak. Ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkan memurların çalışırken aldıkları maaş ise yaklaşık 180 lira azalacak.

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