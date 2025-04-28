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Suudi Arabistan ile Katar Suriye'nin Dünya Bankası'na borcunu ödedi

Suudi Arabistan ile Katar Suriye'nin Dünya Bankası'na borcunu ödedi

11:2628/04/2025, Pazartesi
DHA
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Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara.

Suudi Arabistan ile Katar'ın Suriye'nin Dünya Bankası Grubu'na olan yaklaşık 15 milyon dolarlık borcunu ödediği bildirildi.

Suudi Arabistan ile Katar maliye bakanlıklarından yapılan ortak açıklamaya göre, iki ülke, Suriye ekonomisinin toparlanmasını destekleme çabaları kapsamında, Suriye'nin Dünya Bankası Grubu'na olan ödenmemiş borçlarını ortaklaşa üstlendi.


Suriye'nin uluslararası mali sistemle yeniden entegrasyonuna katkı sağlanmasının hedeflediği vurgulanan açıklamada, bu çerçevede Suriye'nin 15 milyon dolar olan borcunun ödendiği kaydedildi.


14 yıl sonra önü açılacak

Bu ödeme, Dünya Bankası Grubu'nun Suriye'ye yönelik desteğini ve faaliyetlerini 14 yıl sonra yeniden başlatmasının önünü açacak.


Ayrıca, Suriye'nin Dünya Bankası'ndan acil sektörler için finansman ve teknik destek almasını mümkün kılacak. Bu kaynaklar; kurumsal yeniden yapılanma, kapasite geliştirme, politika reformları ve kalkınma çabalarının hızlandırılmasına katkı sağlayacak.



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