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Ekonomi Suudi Arabistana Moodysten kötü haber Gelirleri yüzde 33 azalacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Suudi Arabistan'a Moody's'ten kötü haber: Gelirleri yüzde 33 azalacak

Küresel petrol talebindeki ağır şok ve fiyatlarda yaşanan tarihi düşüşle sıkıntılı günler geçiren Suudi Arabistan'a bir kötü haber de Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten geldi. Kurum, Suudi Arabistan'ın notunu durağandan negatife indirdi. 2020'de gelirin yüzde 33 azalması, orta vadede ise ülkenin borcunun GSYH'sinin yüzde 45'ine ulaşması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Suudi Arabistan'ın "A1" seviyesindeki kredi notunu korurken, görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Moody's tarafından yapılan açıklamada, hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomik görünümde keskin bir bozulmaya neden olduğu ve buna bağlı olarak düşüş gösteren petrol fiyatlarının piyasalarda benzeri görülmemiş bir şok yarattığı ifade edildi.

DURAĞANDAN NEGATİFE ÇEVİRDİ

Suudi Arabistan'ın "A1" seviyesindeki kredi notunun korunduğu belirtilen açıklamada, ülkenin görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği kaydedildi.

BÜYÜK GELİR KAYBI YAŞAYACAK

Açıklamada, negatif görünümün, küresel petrol talebindeki ağır şok, Kovid-19 nedeniyle düşen petrol fiyatları ve Suudi Arabistan'ın gelir kaybıyla borç yükünü orta vadede hangi ölçüde telafi edebileceğine ilişkin belirsizlikten kaynaklanan ülkenin mali gücüne yönelik aşağı yönlü riskleri yansıttığı aktarıldı.

  • 2020'de gelirin yüzde 33 azalması, orta vadede ise ülkenin borcunun GSYH'sinin yüzde 45'ine ulaşması bekleniyor.

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