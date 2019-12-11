Tarım arazileri ve 2B taşınmazlarının satış başvuruları için son 5 gün

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, kamuoyunda 2/B yasası olarak bilinen 6292 sayılı Kanun uyarınca, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazların hak sahiplerine satışı uygulaması devam ediyor.

Tarımla geçimini sağlayan vatandaşların bu arazileri uzun yıllar kullandıkları hususu göz önünde bulundurularak, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan tarım arazileri hak sahiplerine rayiç bedellerinin yüzde 50'si oranında indirimli ve faizsiz 6 yıl vadeli olarak satılıyor.

Bu kapsamda 2012'den bugüne kadar 791 bin hak sahibine yaklaşık 556 bin 2B taşınmazı satıldı. Toplam değeri 11,8 milyar lira olan satış bedelinin 8,8 milyar lirası tahsil edildi, geri kalanı ise taksitler halinde alınıyor.

EKONOMİ Yeni vergi düzenlemesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

Düzenlemeden 157 bin hak sahibinin yararlanması bekleniyor

Tarım arazilerinin satışından ise bugüne kadar yaklaşık 65 bin kişi yararlandı. Bu kapsamda toplam 51 bin tarım arazisi, 790 milyon lira bedelle satıldı. Bu bedelin 350 milyon lirası tahsil edildi.

Yine aynı kanunla çözüme kavuşturulan Hazineye ait tarım arazilerinin kiracılarına, kullanıcılarına ve paydaşlarına satışı uygulamasında rayiç bedel ve hak sahiplerini belirleme çalışmaları tamamlanan illerde satışlara başlandı.

Bu arada, söz konusu kanundan daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesini sağlamak için yasal değişikliğe gidildi. Değişiklik doğrultusunda, 2/B taşınmazları ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin, süresi içinde başvurmayanların, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ve taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin başvuru ve ödeme süresi 16 Aralık'a kadar uzatıldı.

Bu düzenlemeden, tarım arazileri satışlarında başvuru ve ödeme sürelerini kaçıran 27 bin kişi ve 2/B satışlarında bu süreleri kaçıran 130 bin kişi olmak üzere toplam 157 bin vatandaşın yararlanması bekleniyor.

Hazineye ait tarım arazileri ve 2/B taşınmazlarının satışında bir daha süre uzatımı olmayacağı, vatandaşların herhangi bir hak kaybı yaşamamaları için en geç 16 Aralık'a kadar başvurularını ve ödemelerini yapmaları gerektiği kaydedildi.

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FOTOĞRAF 9 Farklı kentlerde mevsimsel tarım işçisi olarak çalışan 7 kadın, Suruç'ta bir araya gelip Kibele Tarımsal Üretim Kooperatifi'ni kurdu. Derme çatma bir binada faaliyet gösteren kadınlar, kendi elleriyle hazırladıkları kurutmalık, pul biber (isot), biber salçası ve nar ekşisi üretip satışını yapıyor. “Kadın emeği ile harmanlanan toprağın gücü sofralara lezzet katıyor” sloganıyla üretim yapan kadınlar, ürünlerini sosyal medya üzerinden pazarlıyor. 7 kadınla başlattıkları hikayeye önümüzdeki yıllarda 70, sonrasında 170 kadınla devam etmek istediklerini dile getiren Kooperatif Başkanı Necla Kaplan (30), “Kadın kendini kurtarırsa aile de kurtulur. Aile kurtulursa da toplum kurtulur. Bu düşünceyle yola çıktık” dedi. '7 KADINLA SINIRLI KALMAYACAK' <br> <br> Suruç’ta toplumun kadınların çalışmasına karşı çıktığını belirten Kaplan, kadınların Suruç’ta ekonomik hayata dahil olmasında büyük sorunlar yaşandığını söyledi. Arkadaşlarıyla birlikte bir akşam sohbet ettikleri esnada kooperatifi kurma kararı aldıklarını aktaran Kaplan, şöyle devam etti: “Bölgemize ait yöresel ürünleri üretiyoruz. Tabi tamamını doğal yöntemlerle üretiyoruz... İlk olarak kurutmalık acurla başladık. Sonrasında kabak, patlıcan ve bamya ile devam ettik. Şu anda Urfa’da isot dönemi olmasından dolayı biber reçeli ve kuru isot yapıyoruz. Amacımız sadece 7 kadınla sınırlı kalmak değil. Suruçlu kadınları ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Herkes bulunduğu yerden bir şey üretebilirse toplum daha iyi bir hal alabilir. İlk başladığımızda burası kullanılabilecek bir durumda değildi. Burayı baştan sona kendi ellerimizle yeniledik. İlk başladığımızda maddi anlamda sıkıntı yaşadık, ancak hepimiz güçlerimizi birleştirince bu sorunda aşıldı. Topluma bir şeyler kazandırabilirsek ne mutlu bize.” KENDİ İŞİMİZİN PATRONU OLACAĞIZ <br> <br> Önümüzdeki yıllarda üretimde kullandıkları sebzeleri de kendilerinin yetiştireceğini belirten Kaplan, kadınları gruplara ayırıp iş bölümü yapacaklarını kaydetti. Suruç’ta ve bölgede erkek egemen zihniyetin yaygın olduğunu vurgulayan Kaplan, “Amacımız bu zihniyeti yıkmak. Kadının ekonomik özgürlüğü olunca, kadın kendisine güveniyor. Bizim amacımız kadınları ekonomiye ve topluma kazandırmaktır. İlk başladığımız zamanlarda biz de zorluk yaşadık. Ancak biz adım atmadığımız da erkek özgürlüğü bizim elimize vermiyor... Kadının adım atması gerekiyor ki özgürlüğünü elde edebilsin. Biz de kooperatifi kurarak adımı attık. İnşallah başarılı olacağız. Başka kadınlara da örnek olmak istiyoruz. Önceden hepimiz ev hanımıydık, şu an ise iş kadınıyız. Bu çok büyük mutluluk veriyor. Biz kooperatifte huzur buluyoruz. Bazen gece geç saatlere kadar çalışıyoruz, ancak hiç yorulmuyoruz. Çünkü biz bu işe sadece emek değil, gönül de verdik. Burası bizim ikinci evimizdir. Şu an 7 kadınız. Temennimiz bu sayıyı önümüzdeki yıllarda 70’e 170’e çıkarmaktır. Suruçlu erkekler de bu kooperatifte kadının gücünü görecekler” dedi. ÖNCE KARŞI ÇIKTILAR SONRA ALIŞTILAR <br> <br> Hem ekonomik özgürlüklerini kazanmak için hem de kadının gücünü göstermek için bu işe giriştiklerini anlatan kooperatif üyesi Emine Yavuzel (41), erkeğin eline muhtaç olan diğer kadınların da ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını istediğini söyledi. Eşinin kooperatifin kurulmasına başlangıçta karşı çıktığını söyleyen Yavuzel, “Sonrasında yavaş yavaş alıştı. Suruç’ta daha önceden hiç böyle bir şey olmadığı için toplumun farklı tepki göstermesinden dolayı karşı çıkıyordu. Kadın komşularımızdan ‘Böyle bir şey yapamazsınız’ diyenler de oldu. Ancak biz hiç o sözlere bakmadık, yılmadık. Suruç’ta kadın evinde oturur, çocuklarına bakar, yemek yapar diye bakıyorlar. Daha şimdiden tanıdığımız birçok kadın ‘Gelip biz de katılalım’ diyorlar. İnşallah onlarla da birlik olup başaracağız. Kibele Kadın Kooperatifi’nin kapısı bütün kadınlara açıktır. İnşallah zamanla bu topraklarda kadın kooperatifleri artar” dedi. GEÇEN YIL MEVSİMLİK İŞÇİYDİLER <br> <br> Kooperatifin bir diğer üyesi Aynur Malgaz da (38), normalde her yıl batıdaki şehirlere mevsimlik işçi olarak çalışmaya gittiklerini ifade ederek, Okullar kapanmadan çalışmaya giderdik. Okullar açıldıktan sonra gelirdik. Böyle olunca çocuklarımız da eğitimden geri kalırdı. Ama şimdi kendi topraklarımızda çalışıp üretiyoruz. Çocuklarımız da rahat rahat okullarına gidip geliyorlar. Hem başkasının işinde değil de, kendi işimizde çalışıyoruz. Şu an kooperatifi kurmamış olsaydık, hepimiz farklı bir şehirde mevsimlik işte olacaktık. Ancak şimdi kendi memleketimizde kendi işimizin patronuyuz şeklinde konuştu. Tarım işçisi kadınlar kooperatif kurdu, kendi ürünlerini satıyorlar Tarım işçisi kadınlar kooperatif kurdu, kendi ürünlerini satıyorlar Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde mevsimsel tarım işçisi kadınlar, kurdukları kooperatif sayesinde bölgeye has yöresel lezzetlerin satışını yapıyor. “Kadın emeği ile harmanlanan toprağın gücü sofralara lezzet katıyor” sloganıyla üretim yapan kadınlar, ürünlerini sosyal medya üzerinden pazarlıyor.

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