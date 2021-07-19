Ekonomi Tarım Krediden 600 milyon TL faizsiz kredi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım Kredi’den 600 milyon TL faizsiz kredi

Tarım Kredi üreticilere bu yıl 600 milyon liralık faizsiz kredi imkanı sağladı. Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, “Tarım Kredi olarak kullandırılan krediler içerisinde faizsiz kredilerin ağırlığını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz açıkladı: ​Tarım Kredi’den 600 milyon TL faizsiz kredi
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, bu yılın ilk yarısında üreticilere 600 milyon liralık faizsiz kredi imkanı sunduklarını bildirdi. Poyraz, tarladan sofraya gıda zincirinin bütün aşamalarında çiftçi, üretici ve vatandaşlara hizmet ettiklerini söyledi. Tarımsal ürünlerin ekim ve yetiştirme döneminde çiftçilerin tohum, yem, motorin, gübre gibi her türlü tarımsal girdi ihtiyacını kaliteli, güvenilir, uygun kredi imkanlarıyla karşıladıklarının altını çizen Poyraz, ekimden hasada üreticilere teknik destek sağladıklarını, hasat sonrası ise çiftçilerin ürünlerinin değerlendirilmesinde, alım yaparak pazarlama sorunlarına çözüm getirdiklerini anlattı.

PAYI ARTIYOR

Poyraz, söz konusu faizsiz finansman ürünlerinin büyük ilgiyle karşılandığının altını çizerek, şunları kaydetti: “Üreticilerin uygun koşullarda finansmana erişimlerini sağlamak amacıyla piyasadaki değişimleri yakından takip ediyoruz. Bu yılın ilk 6 ayında 225 milyon lira tutarında Hasat Vadeli Motorin Kredisi, 165 milyon lira tutarında Kurban Vadeli Yem Kredisi, 130 milyon lira tutarında Kısa Vadeli Yem Kredisi ve yılın ilk 4 ayında 80 milyon lira tutarında Bereketli Kredi kullandırdık. Böylece ortaklarımıza yem, gübre, tohum, motorin gibi tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla toplamda 600 milyon lira tutarında faizsiz kredi imkanı sağlamış olduk. Tarım Kredi olarak kullandırılan krediler içerisinde faizsiz kredilerin ağırlığını artırmayı hedefliyoruz.”

AMAÇ FAİZE KARŞI KORUMAK

Poyraz, kooperatif ortaklarının faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmalardan olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek amacıyla 2019’da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da desteğiyle “tarımsal girdilerin sabit oranla kredilendirilmesi” uygulamasını başlattıklarını anımsatarak, şu anda akaryakıt haricindeki tüm girdilerin sabit oran üzerinden kredilendirildiğini ifade etti.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz

ÇİFTÇİYE ALTERNATİF DESTEK

Kooperatif ortaklarına sunulan yeni kredi imkanlarıyla çiftçiye alternatif kaynaklar oluşturmayı hedeflediklerini belirten Poyraz, şöyle devam etti: “ Bereketli Kredi adı altında faizsiz kredi uygulaması başlatmıştık. Bu yıl içinde ortaklarımızın kısa vadeli motorin ihtiyaçlarının faizsiz ve herhangi bir maliyet, masraf, yansıtılmadan karşılanması amacıyla Hasat Vadeli Motorin Kredisi, gibi yeni faizsiz kredi ürünlerini ortaklarımızın kullanımına sunduk.”

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