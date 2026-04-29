Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Tarım Kredi’den et fiyatlarını düşürecek hamle: Trakya’ya 4 milyarlık dev tesis kurulacak

11:3029/04/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Tarım Kredi Genel Müdürü Aydın, kurumun çalışmalarını ve yeni projelerini anlattı
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kurumun yürüttüğü çalışmalar ve yeni yatırım projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gübre tedarikinden hayvancılık yatırımlarına, yurt dışındaki sanayi tesislerinden yeni finansman planlarına kadar birçok başlıkta konuşan Aydın, “Şu anda gübre sorunu yok” mesajı verdi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, ilkbahar sezonu öncesinde tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, özellikle küresel gerilimlerin tedarik zincirini etkilememesi için önceden önlem aldıklarını söyledi. ABD ve İsrail’in İran ile savaşı öncesinde ihtiyaç duyulan gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçirildiğini ifade eden Aydın, “İlkbahar sezonuna bütün stoklarımız hazırdı. Gübrede herhangi bir sorun bulunmuyor” dedi.

Trakya’ya 4 milyar liranın üzerinde dev yatırım

Hayvancılık alanında büyük bir yatırım planladıklarını açıklayan Aydın, Trakya bölgesinde 1200 dönümlük arazi üzerine kurulacak yeni tesis için 4 milyar liranın üzerinde kaynak ayrıldığını söyledi. Söz konusu yatırımın bölgedeki üretim kapasitesini ciddi ölçüde artırması bekleniyor.

Yeni yatırım planı 300 milyon doları aşıyor

Tarım Kredi’nin grup şirketleri bünyesinde bugüne kadar yaklaşık 800 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini belirten Aydın, buna ek olarak 300 milyon doların üzerinde yeni yatırım planlandığını duyurdu. Bu yatırımların üretim, sanayi ve tarımsal kalkınma alanlarında önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

“Razi, Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük sanayi yatırımı”

İran’daki Razi Petrokimya Tesisi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aydın, buranın Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük sanayi yatırımı olduğunu vurguladı. Aydın, tesisin sadece ticari değil, stratejik ve diplomatik bir öneme de sahip olduğunu belirterek, “İranlılar bize satarken iki ülke arasındaki ilişkiler iyi olsun diye de satmıştı. Buradan çıkarken devletle görüşmeden ‘Aldım çantamı gidiyorum’ diyemezsiniz” ifadelerini kullandı.


#Tarım Kredi
#Tarım Kredi Kooperatifleri
#Hüseyin Aydın
#Genel Müdür
#yatırım
#Trakya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
