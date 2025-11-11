Koop Market’ten yeni dönem, yeni vizyon, yeni kampanya

Yeni marka kimliği ve iletişim vizyonu, 13 Kasım 2025 Perşembe günü Ümraniye Bereket Plaza’da düzenlenecek özel lansmanla tanıtılacak.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketler, yeni adıyla Koop Market, marka kimliğini yeniledi.
Koop, marka dönüşümünü yeni bir kampanya ile duyurdu. Bu sadece isim değişikliği değil.
“Koop Gibisi Bulunmaz”
sloganıyla yola çıkan Koop, çiftçilerden temin edilen ham maddeleri Tarım Kredi Grubu’nun güvenli üretim süreçlerinden geçirerek doğrudan tüketiciye uygun fiyatlarla sunuyor.
Koop'tan yapılan açıklamada;
"Koop, bu dönüşümün ilk adımını, yepyeni bir kampanyayla duyuruyor. Sadece bir isim değişikliği değil; bir duruşun ifadesi olan “Koop Gibisi Bulunmaz” söylemiyle yola çıkan Koop, çiftçiden gelen ham maddeleri Tarım Kredi Grubu bünyesindeki güvenilir üretim süreçlerinden geçirerek doğrudan tüketiciyle, uygun
fiyatlarla buluşturuyor. Çünkü üreticiden direkt rafa uzanan bu güven zincirinde, Koop gibisi gerçekten bulunmaz.
Beş filmden oluşan kampanyanın kreatif süreçleri SS Project, müzik düzenlemesi WeRhapsody, prodüksiyonu ise Kala Film tarafından gerçekleştirildi. Yönetmen
koltuğunda ise Ali Ardıç yer aldı. Yeni marka kimliğimizi, iletişim vizyonumuzu ve kampanyamızı tanıtacağımız bu özel lansmanda sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız."
denildi.
Yeni marka kimliği ve iletişim vizyonu, 13 Kasım 2025 Perşembe günü Ümraniye Bereket Plaza’da düzenlenecek özel lansmanla tanıtılacak.
- Yer: Bereket Plaza, Yamanevler, Ahmet Tevfik İleri Cd.
- No:1, 34768 / Ümraniye
- Tarih: 13.11.2025 - Perşembe
- Saat: 14:00
