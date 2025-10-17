Yeni Şafak
Tarım Kredi Market indirimli ürünleri duyurdu: 17-20 Ekim 2025 Tarım Kredi Kooperatifi Market indirim kataloğunda neler var?

15:1017/10/2025, Cuma
Tarım Kredi Kooperatifi 17-20 Ekim 2025 kataloğu indirim listesi yayınlandı. Tarım Kredi aktüel ürünlerde siyah çay, un, bonfile çeşitleri, taze kaşar peyniri, süt, yoğur, tuvalet kağıdı, ayran, ilikli kemik suyu, zeytinyağı indirimli fiyattan reyonda yer alıyor. ÇAYKUR Tiryaki çay - 249,90 TL, tavuk baget çeşitleri 109 TL, Anadolu Riviera zeytinyağı - 409 TL'den satışa çıktı. İşte Tarım Kredi indirim kataloğunun tamamı.

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri başladı. Birçok bölgede şubesi bulunan Tarım kredi marketlerinde özellikle mutfak ihtiyaçlarına özel indirimler müşterilere sunuluyor. İşte, 14-20 Ekim 2025 Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu tam fiyat listesi.

TARIM KREDİ MARKET KATALOĞU İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

ÇAYKUR Tiryaki Çay - 249,90 TL

Tarsüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri - 309 TL

Eski Kaşar Peyniri - 139 TL

Erzincan Tulum Peyniri - 159 TL

Tavuk Baget Çeşitleri - 109 TL

Tarsüt Tam Yağlı Tost Peyniri - 199,90 TL

Anadolu Riviera Zeytinyağı - 409 TL

Tarsüt Tam Yağlı Tost Peyniri - 199,90 TL

Yoğurt Tam Yağlı - 129 TL

Banvit Piliç Sucuk - 41,90 TL

Dana Kıyma Donuk - 189 TL

Dana Kavurma Donuk 249,90 TL

Dana Hamburger Köfte - 189,90 TL

Dana Kokteyl Sosis 74,90 TL

Anadolu Makarna Çeşitleri - 13,50 TL

Zel Donuk İlikli Kemik Suyu - 64,90 TL

Asr Donuk İşkembe Çorbası - 129,90 TL

Hasek Et Şipşak İşkembe Çorbası Donuk - 129,90 TL

All Copy Fotokopi Kağıdı - 114,50 TL

Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı - 229 TL

Helva Çeşitleri Sade, Keçi Boynuzlu - 59,90 TL

Luppo Çeşitleri - 59,90 TL

