Tatlıcı Safa sokak lezzetlerinde birinci oldu

Eminönü'nde 1999 yılında Mustafa ve İsmail Kaplan kardeşler tarafından kurulan tatlıcı Safa, İstanbul'un farklı bölgelerindeki 20 şubesiyle hizmet veriyor.

Baklava, katmer, kadayıf ve künefe gibi lezzetleri müşterilerine sunan firma, sokak lezzetleriyle farklı bir konsept oluşturdu.

Halka tatlı, taş kadayıf, paşa sarması, lokma ve tulumba ile Türkiye Sokak Lezzetleri yarışmasında birinciliği elde etti.

Tatlıcı Safa Eminönü şubesi.

ÖDÜLLÜ FİRMAYIZ

2300 metrekarelik modern imalathanede üretim yaptıklarını söyleyen firmanın Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kaplan, "Turistik birçok noktada şubelerimiz var. Bu sebeple dünyaya ürün satıyor ve ülkemizin tanıtımını yapmış oluyoruz. Sokak lezzetlerimiz ise çok tercih ediliyor. Çünkü biz ödüllü bir firmayız. Kalitemiz ve lezzetimiz profesyonel kişiler tarafından tesçillendi. Turistler, lokum çeşitlerine de büyük rağbet gösteriyor. Hediyelik lokum satışında ciddi bir payımız var" dedi.

BAKLAVA BUZDOLABINDA SAKLANIR

Baklavanın muhafaza edilmesi konusunda da ilginç bir açıklama yapan İsmail Kaplan şunları söyledi:

Yıllardır tartışılıyor. Çok fazla sorulmuş bir o kadar da cevap verilmiştir. Derin dondurucu veya buzdolabında baklava saklanabilir. Dışarı çıkardıktan sonra, yarım saat dinlendirip hafif ısıtarak afiyetle yiyebilirsiniz. Hatta çok lezzetli olacaktır.

Baklava, katmer, kadayıf ve künefe gibi lezzetleri müşterilerine sunan firma, sokak lezzetleriyle farklı bir konsept oluşturdu.

MEVSİMLER ÇOK ETKİLİ

Baklava kış aylarında daha fazla tüketilir. Yaz mevsiminde ise sütlünuriye tarzı daha hafif lezzetler tercih ediliyor. Fakat fıstıklı, cevizli ve fındıklı baklavadan yaz aylarında bile mahrum kalmak istemeyenler, dondurmayı üzerine veya arasına koyarak yiyebilirler. Biz tatlının neredeyse her çeşidini üretiyoruz. Sokak lezzetleri de genelde kış aylarında dana çok satılır. Ancak İstanbul'a gelen turistler bu ürünleri yürürken bile tükettikleri için büyük rağbet görüyor.