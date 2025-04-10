'Teraphill 15' projesinde daire teslimleri için sona gelindi

İnşaat sektörünün köklü markası Albayrak Beton’un eş zamanlı yükselen dört projesinden biri olan ‘Teraphill 15’te, inşaatın tamamlanarak sahiplerine teslim edilmesi için kısa bir zaman kaldı. Şile’de konumlanan, bahçe ve çatı dubleksleriyle dikkat çeken ‘Teraphill 15’in ağustos ayında sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.
İnşaatın yüzde 90'lık kısmı tamamlandı
Proje ve gelinen durum ile ilgili bilgi veren Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi. Albayrak “Atılım yılı olarak ilan ettiğimiz 2025 planlamamız çerçevesinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. ‘Geleceği güvenle inşa eder’ sloganıyla 40 yıldır nitelikli konutlar üretiyoruz. Hali hazırda inşaatı eş zamanlı devam eden Şile ve Çekmeköy ilçelerinde konumlandırdığımız dört projemiz bulunuyor. Bunlardan Şile’de yükselen ‘Teraphill 15’ projemizi neredeyse bitirdik. İnşaatın yüzde 90’lık kısmı tamamlanmış durumda. İnce işleri için titizlikle çalışıyoruz, ağustos ayında teslimlere başlayacak şekilde planlamamızı yaptık.
Bahçe ve çatı dublekslerinin de olduğu ‘Teraphill 15’de kalan daireler için 2024 yılı sonunda uygulamaya aldığımız kampanyamız devam ediyor. Avantajı yüksek bu kampanyamız çerçevesinde dairelerimizi yüzde 50 peşin, kalanı 2,50 vade oranı ve 36 ay taksit seçeneği ile yatırımcılarımıza sunuyoruz. Daire fiyatları ise 6 milyon TL’den başlıyor” diye konuştu.
Yaşamın merkezinde geniş evler
Şile’de konumlanan projelerden ‘Teraphill 15’ projesi, 7 bin 118 metrekare arsa alanı, 4 bin 543 metrekare inşaat alanı üzerinde yükseliyor. Proje, bahçe ve çatı dublekslerinin de olduğu yedi blokta 2+1 ve 3+1 olmak üzere brüt 50 metrekare ila 132 metrekare arasında değişen toplam 56 daireden oluşuyor.
Bahçe ve teras kullanım alanları, yatay mimari, topografyaya uyumlu blok yerleşimi, peyzajı ve denize yakın olma avantajı ile dört mevsimi yaşama imkanı sağlayan proje, önemli hastane ve eğitim kuruluşlarına kolayca ulaşım imkanı sunuyor. Proje, Şile Devlet Hastanesi’ne 2 km, Işık Üniversitesi’ne 3 km, Şile Limanı ile plajlara 5 km ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na 59 km mesafede bulunuyor.