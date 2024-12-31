Ticaret Bakanlığı'ndan İthalat rejiminde yeni yıla ilişkin bazı düzenlemeler

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı ithalat rejimindeki bazı uygulamalara ilişkin düzenlemeye gitti.





Konuya ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'nin 3. mükerrer sayısında yayımlandı.





Bakanlık tarafından hazırlanan "İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği"ne göre, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen ithalat işlemlerinde (kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları hariç) başvuruların elektronik ortamda yapılmasını teminen işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esaslar belirlendi.









Bakanlığın "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ" ile tarife tavizlerinden yararlanan eşya ile ülkelerin belirlenmesine esas teşkil eden hususlar düzenlendi.





"Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ" ile aralarında aspartam, neotam advantam ve sakarin gibi yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalatında, "serbest dolaşıma giriş rejimi", "dahilde işleme rejimi" ve "hariçte işleme rejimi"ne tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince Tarım ve Orman Bakanlığının uygunluk yazısı aranacak.





"Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ" ile yalnız kara, hava ve deniz haritalar ile atlas, küre ve benzeri dokümanlar (kadastral haritalar hariç) ile yalnız sayısal ortamda bulunan harita ve harita bilgilerinin (kadastral haritalar hariç) ithalatında düzenleme yapıldı.





Bazı elektrikli araçların ithalatı amacıyla izin belgesi düzenlenebilmesi için gerekli koşullar belirlendi.





"Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ" uyarınca, sivil hava taşıtları ithalinde, ilgili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen uygunluk yazısı aranacak.





Diğer tebliğlerle de kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek bazı maddelere ilişkin usul ve esaslar ile gübre ve gübre harici ithalata ilişkin hususlar belirlendi.





Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların ithalatının ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılarak güvenli şekilde piyasaya sunulmasını sağlamak için gerekli belgeler ve yetkili kurumlar yeniden düzenlendi.





"Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ" ile Kamu İhale Kanunu'nun 2'nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak ithalatta alınacak izinlere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.





Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı.





1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek tebliğle Türkiye'deki sanayicilerin rekabet güçlerini artırmak ve yeni iş alanlarının oluşturulmasını desteklemek, üretim sürecinde ihtiyaç duydukları ham madde, yarı mamul veya özel imalat niteliği taşıyan ürünlerden, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa uygulanan "Askıya Alma Sistemi"ne dahil edilen ve edilmesi planlanan eşya için söz konusu sistemin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlandı.





Buna göre, nihai tüketiciye satışa hazır, demonte edilmiş, asli bir işleme ya da dönüşüme tabi tutulmayacak olanlar ile bitmiş ürünün asli özelliklerine sahip olan ürünler "Askıya Alma Sistemi"ne konu edilemeyecek.





Bakanlığın harp silahları ile bunların aksam ve parçaları, radyoaktif maddeler ile bunların kullanıldığı cihazlar, bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletler, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilere dair belgelerin onaylanması, iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen bazı maddeler, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ekinde yer alan kimyasal maddeler, mushafların ithaline ilişkin tebliğleri de yayımlandı.



