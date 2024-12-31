Bakan Kacır duyurdu: Türkiye'deki OSB sayısı 366'ya yükseldi

"Türkiye'nin üretim gücüne güç katacak adımları atmaya, yılın son gününde de devam ediyoruz. Diyarbakır Silvan Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas OSB ve Trabzon Araklı Hazır Giyim/Tekstil İhtisas OSB'yi ülkemize kazandırdık. Yeni OSB'lerimizle yaklaşık 3 milyon metrekare büyüklüğünde planlı sanayi alanı oluşturduk, toplam OSB sayımızı 366'ya yükselttik.