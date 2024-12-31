Bakan Kacır duyurdu: Türkiye'deki OSB sayısı 366'ya yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi yatırımlarını hızlandırmak için organize sanayi bölgelerinde (OSB) hamleler yapmaya devam ediyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2024'ün son gününde; ülke ekonomisine kazandırılan 2 organize sanayi bölgesi (OSB) ile toplam OSB sayısının 366'ya yükseldiğini açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, yeni kurulan iki ihtisas OSB'ye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Kacır,
"Türkiye'nin üretim gücüne güç katacak adımları atmaya, yılın son gününde de devam ediyoruz. Diyarbakır Silvan Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas OSB ve Trabzon Araklı Hazır Giyim/Tekstil İhtisas OSB'yi ülkemize kazandırdık. Yeni OSB'lerimizle yaklaşık 3 milyon metrekare büyüklüğünde planlı sanayi alanı oluşturduk, toplam OSB sayımızı 366'ya yükselttik.
Yeni sanayi bölgelerimiz milletimize, şehirlerimize hayırlı olsun. Edirne'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Antalya'ya topyekün kalkınmayla ülkemizi zirveye taşımakta kararlıyız"
ifadelerini kullandı.
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