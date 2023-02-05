|
Ekonomi

Togg NFT’de büyük gün: Açık artırma için geri sayım başladı

100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma hakkı sağlayacak 2023 tanelik NFT koleksiyonunun açık artırması bugün başlıyor. 20 bine yakın kişi Trumore uygulaması üzerinden 'cüzdanını' hazırladı. NFT koleksiyonu için açık artırma 15 Şubat’a kadar sürecek.

03:45 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma hakkı sağlayacak 2023 tanelik NFT koleksiyonunun açık artırması bugün başlıyor.

100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma hakkı sağlayacak 2023 tanelik NFT koleksiyonunun açık artırması bugün başlıyor.

100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma hakkı sağlayacak 2023 adetlik NFT koleksiyonunun açık artırması için şimdiden 20 bine yakın kişi Trumore uygulaması üzerinden 'cüzdanını' hazırladı. Özel serideki NFT’lerin açık artırma yoluyla satın alınabileceği Trumore uygulamasını kullanmaya başlayanların sayısı 200 bin kişiyi geçerken, NFT koleksiyonu için bugün saat 19.23’te başlayacak olan açık artırma 15 Şubat’a kadar sürecek.

200 BİN KİŞİYE ULAŞTI

Trumore uygulamasına şu ana dek 200 bini aşkın kişi kayıt olurken, oturum sayısı ise 1,1 milyonun üzerine çıktı. Trumore uygulamasını kullanan 8 kişi "100. Yıl Özel Seri" Togg Akıllı Cihazı test sürüş hakkı kazandı. Açık artırma neticesinde NFT sahibi olan kullanıcılar, "100. Yıl Özel Seri" Togg Akıllı Cihazları teslim alma sıralamasını belirleme hakkı da kazanacak.

SABİHA GÖKÇEN'DE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Öte yandan, Togg'un "Konsept Akıllı Cihazı" İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda sergilenmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren yolcuların ilgisini çeken aracı ilk günde 100 binden fazla kişinin yakından inceleme fırsatı bulacağı tahmin ediliyor.


#Togg
#Trumore
#NFT
1 saat önce
default-profile-img
Togg NFT’de büyük gün: Açık artırma için geri sayım başladı
Mehmetçik’in evi sırtında: Eksi 20’de 30 kilo yük
İslam düşmanlığı işlerine yarıyor
Eski defterler açıldı: Süheyl Ünver’in 20. yüzyılın ilk yarısında oluşturduğu 'Defter-i Meşahirler'i yayımlandı
Koala Mannu Çanakkale yolculuğunda
At Nağme Ankara’da
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.