Togg NFT’de büyük gün: Açık artırma için geri sayım başladı

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100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma hakkı sağlayacak 2023 tanelik NFT koleksiyonunun açık artırması bugün başlıyor.
100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma hakkı sağlayacak 2023 adetlik NFT koleksiyonunun açık artırması için şimdiden 20 bine yakın kişi Trumore uygulaması üzerinden 'cüzdanını' hazırladı. Özel serideki NFT’lerin açık artırma yoluyla satın alınabileceği Trumore uygulamasını kullanmaya başlayanların sayısı 200 bin kişiyi geçerken, NFT koleksiyonu için bugün saat 19.23’te başlayacak olan açık artırma 15 Şubat’a kadar sürecek.
Trumore uygulamasına şu ana dek 200 bini aşkın kişi kayıt olurken, oturum sayısı ise 1,1 milyonun üzerine çıktı. Trumore uygulamasını kullanan 8 kişi "100. Yıl Özel Seri" Togg Akıllı Cihazı test sürüş hakkı kazandı. Açık artırma neticesinde NFT sahibi olan kullanıcılar, "100. Yıl Özel Seri" Togg Akıllı Cihazları teslim alma sıralamasını belirleme hakkı da kazanacak.
Öte yandan, Togg'un "Konsept Akıllı Cihazı" İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda sergilenmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren yolcuların ilgisini çeken aracı ilk günde 100 binden fazla kişinin yakından inceleme fırsatı bulacağı tahmin ediliyor.