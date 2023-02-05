Togg NFT’de büyük gün: Açık artırma için geri sayım başladı

Togg’un aralık ayında duyurusunu gerçekleştirdiği Trumore platformunun önemli parçalarından bir tanesi olan Trumore mobil uygulaması cuma günü hizmete sunuldu. 24 saat içinde APP Store'da en çok indirilen uygulama olan Trumore'un en dikkat çeken özelliklerinden biri de 'Gez' isimli navigasyon hizmeti oldu. 'Gez' girilen rota üzerindeki paralı köprü ve otoyolların ne kadar tutacağını, elektrikli araçların ne kadar enerji harcayacağını ve kültür rotalarını biliyor.