Ekonomi Tosuncukun el konulan lüks yatı açık arttırmayla 234 bin dolara satıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tosuncuk’un el konulan lüks yatı açık arttırmayla 234 bin dolara satıldı

Tosuncuk’un el konulan lüks yatı açık arttırmayla 234 bin dolara satıldı

Vatandaşları dolandıran Çiftlikbank’ın kurucusu firari sanık Mehmet Aydın’ın sosyal medyada görüntülerini paylaştığı süper lüks yatı Silam, Uruguay Ulusal Uyuşturucu Kurulu (JND) tarafından el konulmasının ardından düzenlenen açık arttırmayla satıldı.

Haber Merkezi İHA
Çiftlikbank’ın kurucusu firari sanık Mehmet Aydın’ın el konulan lüks yatı satıldı.
Çiftlikbank’ın kurucusu firari sanık Mehmet Aydın’ın el konulan lüks yatı satıldı.

Ulusal Uyuşturucu Kurulu’nun (JND) El Konulmuş Varlıkları Fonu, Türkiye’nin ’Tosuncuk’ olarak tanıdığı Mehmet Aydın’ın Silam isimli yatını Punta del Este kentinde bir müzayedede sattı.

  • El Konulmuş Varlıkları Fonu’nun satışa çıkardığı Silam isimli süper lüks yat 243 bin dolara satıldı. Ayrıca yatı alan kişinin Deniz Ulusal Bölgesi’ne 2 bin dolarlık liman cezasını da ödeyeceği bildirildi.

'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası
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Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın yurt dışındaki lüks yaşamına devam ediyor.
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'Tosuncuk'un lüks yaşamına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
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Görüntülerde, Uruguay başta olmak üzere Brezilya ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkelerinde bulunduğu, yakalanmamak için sık sık yer değiştirdiği belirtilen Mehmet Aydın'ın eski eşi Sıla Aydın'a aldığı lüks yatta keyif sürdüğü görülüyor.
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Aydın çifti lüks yatta dolandırdıkları paralarla keyif sürerken kameralara poz veriyor.
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Görüntülerde geçtiğimiz aylarda Uruguay tarafından el konulduğu belirtilen lüks otomobillerde yer alıyor.
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DAVADA TUTUKLU SANIK KALMADI: Bu arada kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 5'si firari, 2'i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının dün görülen duruşmasında tutuklu sanıklar Savaş Yıkılmaz ve Cudi Cumhur Yurdakul'un tahliyesine karar verildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı
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'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası
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'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası
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'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası
Title
'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası
Title
'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası
Title
'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası
Title
'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası
Title
'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası
Title
'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası
Title
'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası
Title
'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası
'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası
Çiftlik Bank dolandırıcılığının bir numaralı ismi firari sanık Mehmet Aydın'ın yurt dışında sürdüğü lüks yaşama ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Asıl adı Don Carlos olan, Aydın’ın 800 bin dolara aldıktan sonra adını Silam olarak değiştirdiği yatta jakuziden mutfağa, yemek salonundan 13 kişinin kalabileceği lüks kamaralara kadar pek çok alanın bulunduğu bildirildi.

İHA
Silam isimli süper lüks yat 243 bin dolara satıldı.

Uruguay Müzayedeciler Birliği Başkanı Mario Molina, bunun JND tarafından Aydın’ın el konulmuş malları için düzenlediği ikinci resmi açık arttırma olduğunu söyledi. Bir önceki müzayedede Aydın’a ait Ferrari’nin de açık artırma yoluyla satıldığı bilgisini paylaştı.

Molina, Aydın’ın Malvin Norte’de ele geçirilen mallarına rağmen kendisinin hala kaçak olduğu bilgisini vermeyi de ihmal etmedi.

Çiftlikbank firarisi Mehmet Aydın yakalanmamak için yat almış
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Çiftlikbank firarisi Mehmet Aydın yakalanmamak için yat almış

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