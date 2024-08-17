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Ekonomi

TPAO'nun Diyarbakır ve Batman'daki sahaları için kamulaştırma kararı alındı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine Diyarbakır ve Batman'da bulunan bazı sahalara ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

09:27 - 17/08/2024 Cumartesi
AA
Bakanlığın istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlığın istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, Batman ve Diyarbakır il sınırları dahilinde sahip olduğu AR/TPO/K/M46-a1, a2 pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasında açılan Kayıköy-1 kuyusunun lokasyon sahası ve yolu için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Batman 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan Batman ili, Merkez ilçesi, Diktepe (Hıncıkan) köyü 210 ada, 1 numaralı parselin 14 bin 724,45 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verdi.

#TPAO
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#Diyarbakır
#MAPEG
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