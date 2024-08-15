TPAO'nun üç petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı

OSTİM Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Birol Kılkış, Karadeniz'de kirliliğe neden olan hidrojen sülfür gazının denizden ayrıştırılmasıyla çevresel fayda elde edilebileceğini ifade etti. Ayrıca, bu süreç sonucunda elde edilen hidrojen ve sülfürün sanayide kullanılmasıyla ekonomik kazanç sağlanabileceğine dikkat çekti. Bu tür çevresel sorunlara yönelik teknolojik çözümler geliştirmenin, hem çevresel sürdürülebilirliği artırmak hem de ekonomik anlamda fayda sağlamak adına önemli olduğunu vurguladı.