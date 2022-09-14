TÜİK: 843 bin 876 ton inek sütü toplandı

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, ticari süt işletmelerince temmuzda 843 bin 876 ton inek sütü toplandı. Toplanan inek sütü miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı; ocak- temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 2,4 azaldı.





Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, içme sütü üretimi, yüzde 20,6 ve tereyağı üretimi yüzde 5,6 artarken ayran üretimi de yüzde 10,9, inek peyniri üretimi, yüzde 2,7, yoğurt üretimi ise yüzde 1,4 azaldı. Ocak-temmuz döneminde ise önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 29,9, ayran üretimi yüzde 18,1, yoğurt üretimi yüzde 3,9 artarken inek peyniri üretimi yüzde 5,7 ve içme sütü üretimi yüzde 2,9 azaldı. Temmuz ayında yoğurt üretimi 102 bin 998 ton, ayran üretimi 67 bin 242 ton, inek peyniri üretimi 57 bin 227 ton, tereyağı üretimi 6 bin 640 ton olarak gerçekleşti.



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Ayrıca önceki ay 851 bin 241 ton olan, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, temmuzda yüzde 0,9 azaldı. 118 bin 458 ton olan içme sütü üretimi ise yüzde 7,5 arttı.

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