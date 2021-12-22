Tüm çalışanlardan asgari ücret kadar gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren yasa teklifi kabul edildi

Tüm çalışanlardan asgari ücret kadar gelir ve damga vergisinin alınmamasını da içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. TBMM çalışmalarına 4 Ocak 2022'ye kadar ara verdi.

Teklife göre, tüm ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kısmından gelir ve damga vergisi alınmayacak.

NASIL HESAPLANACAK?

Buna göre, hizmet erbabı, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve işsizlik sigortası primleri düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerin istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarı ve oranları istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek.

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AGİ YÜRÜRLÜKTEN KALKIYOR

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 85'i gelir vergisinden istisna edildiği için uygulama alanı kalmayan "Asgari Geçim İndirimi" düzenlemesi yürürlükten kalkacak.

Hizmet erbabına ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden damga vergisi alınmayacak.

18 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren düzenlemeyle devlet yaklaşık 37,6 milyar TL’lik gelirden vazgeçmiş olacak.

EKONOMİ AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'tan vergi muafiyeti açıklaması

FOTOĞRAF 13 2022 yılında ödenecek asgari ücretin belli olmasının ardından AGİ ile ilgili bazı konular kafaları karıştırdı. TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV ekranlarında çalışma hayatına ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Prof. Dr. Cem Kılıç'a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle:<br> AGİ kalktı mı? Çalışanın maaşından bir eksilme söz konusu olacak mı?<br><br>\"AGİ artık tarihe karıştı. Asgari geçim uygulaması 2008'de gelmişti. 2022'de elde edilen kazançlarda hiç kimseye asgari geçim indirimi uygulanmayacak. Bunun kalkmış olması bir hak kaybı değil kazanım oldu. Daha düşük vergi ödeneceği için çalışanlar açısından bir kazançtır. Örneğin brüt ücreti 6 bin 500 lira olan biri için ocak ayında hesaplanan gelir vergisi oranı 828 lira 80 kuruş. 5 bin 4 liraya kadar da vergiyi kaldırdık. Orası neydi daha önce 638 lira tutarındaki vergi idi, onu da düştüğümüzde daha önce 828 lira vergi ödemesi gereken kişi artı 190 lira 80 kuruş ödeyecek. Bu da elbette onlar için bir kazançtır brüt ve net hiç fark etmez tüm çalışanlar etkilenecekler.\" Emeklilere de zam gelecek mi? Devlet memuru olanlar için de düzenleme var mı?<br><br>\"Dün Memur-Sen ile bakanlık bir araya geldi ve ek protokolle sosyal refah zammını gündeme getirdiler bu ocak ayında gerçekleşecek. Zaten şu anda yüzde 15,47 civarında bir artış var. Toplantılar sonucu bu oran daha da artacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri açısından da son 6 aylık TÜFE artışı yansıyacak. Türkiye'de ücretler birbirine yaklaşacak. Asgari ücrete yakın ücret grupları toplumun neredeyse yüzde 75-80'ini bulacak.\" Asgari ücret artışıyla borçlanma bedeli ne kadar artış gösterdi? Borçlanma ne zaman yapılmalı?<br><br>\"Bence hemen yapsınlar. Yurt dışı borçlanmada daha da arttı. Eğer askerlik ve doğum borçlanması yapacaksanız hemen ay sonuna kadar yapın diyorum. Çünkü yeni yılda daha da artacak.\" AGİ'nin kalkması maaşları düşürmeyecek: Uzman isim kafa karışıklığını giderdi Yeni yılda ödenecek asgari ücretin belli olmasının ardından asgari geçim indirimi (AGİ) ile ilgili kafa karışıklıkları oluştu. AGİ'nin artık tarihe karıştığını belirten TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, çalışanın hak kaybı yaşamayacağını, aksine kazanımlarının olduğunu söyledi. BiP'te paylaş

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