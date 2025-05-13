Türkiye ile Çin arasında haftalık yolcu sefer hakkı 49'a çıkarıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Çin Halk Cumhuriyeti Sivil Havacılık kurumu arasında yapılan müzakerelerle ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Çin'in başkenti Pekin'de bugün gerçekleştirilen toplantı da iki ülke arasında sivil havacılık alanında da yeni adımlar atıldı. Görüşmeler sonucunda iki ülke arasında yeni mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan anlaşmayla iki ülke arasındaki haftalık yolcu seferi hakkı 21'den 49'a çıkarıldı. 15 yıl aradan sonra sefer haklarıyla ilgili ilk defa artırıma gidildi. Ayrıca; Chengdu, Xi'an, Urumçi noktaları da Türk taşıyıcılar için yeni uçuş noktaları olarak belirlendi. Havayolu şirketleri önümüzdeki dönemde bu noktalara uçuş gerçekleştirebilecek.