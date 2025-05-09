THY Rusya uçuşlarına bugün yeniden başlayacak

THY, Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’ndan Antalya, Bodrum, Dalaman ve İstanbul’a yapılması planlanan 20 uçuşu, Pegasus'un ise Antalya, İstanbul ve Bodrum’a yapılacak dört seferi iptal edildi.

Ayrıca St. Petersburg'dan Antalya ve İstanbul'a 7 uçuşu da iptaller arasında yer aldı.