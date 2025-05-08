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THY İspanya'da Sevilla'yı uçuş ağına ekliyor

THY İspanya'da Sevilla'yı uçuş ağına ekliyor

16:478/05/2025, Perşembe
DHA
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Foto: DHA
Foto: DHA

Türk Hava Yolları 17 Eylül'de İspanya'nın Sevilla kentine uçuş başlatacak. Yolcular, mayıs ayı itibarıyla satışa sunulan biletleri, gidiş/dönüş 179 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.

İspanya'da Madrid, Barselona, Valensiya, Malaga ve Bilbao'ya uçuş gerçekleştiren THY, Sevilla'yı da uçuş ağına ekledi. İspanya'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan bu kente ilk uçuş 17 Eylül'de gerçekleşecek. THY, İstanbul Havalimanı'ndan Sevilla Havalimanı'na haftada 7 gün düzenlenecek karşılıklı seferler düzenleyecek.


Yolcular, mayıs ayı itibarıyla satışa sunulan biletleri, gidiş/dönüş 179 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.


Uçuşlarıyla ilgili açıklamada bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Türk Hava Yolları olarak, İspanya'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Sevilla hattımızın açılışı, turizm ve iş dünyası için yeni fırsatlar getirecektir. Bölgede artış gösteren güçlü yatırımlar sayesinde kıtadaki turizm ve ticaret kabiliyetinin daha da gelişeceğini öngörüyoruz. Kıtaları dünyaya bağlayan misyonumuzla dünyaya açılan kapıları çeşitlendirmeyi sürdüreceğiz” dedi.



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