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Ekonomi

Türkiye rüştünü ispatladı: Londra'ya çıkarma yapan Türk savunma ürünleri tüm dünyada ilgi odağı oldu

Türk savunma sanayisi kendini bir kez daha kanıtladı. İleri teknik seramik ve zırh sistemleri üretimi gerçekleştiren Nurol Teknoloji, Londra'da düzenlenen dünyanın önde gelen savunma sanayisi buluşmalarından Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda (DSEI 2023) ürün ve kabiliyetlerini sergiledi. Türk savunma sanayisi ürünü balistik koruyucu plaka ve yeleklerle kendini ispatlayan Türkiye ilgi odağı oldu.

Seda Ekinci
12:03 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Londra'ya çıkarma yapan Türk savunma ürünleri tüm dünyada ilgi odağı oldu

Londra'ya çıkarma yapan Türk savunma ürünleri tüm dünyada ilgi odağı oldu

Türk savunma sanayisi ürünü balistik koruyucu plaka ve yeleklerle kendini ispatlayan Türkiye, Londra'da düzenlenen dünyanın önde gelen savunma sanayisi buluşmalarından Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda ilgi odağı oldu.

Türk savunma sanayisi bünyesinde ileri teknik seramik ve zırh sistemleri üretimi gerçekleştiren Nurol Teknoloji, Londra'da düzenlenen dünyanın önde gelen savunma sanayisi buluşmalarından Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda (DSEI 2023) ürün ve kabiliyetlerini sergiledi.


Nurol Teknoloji fuarda, yüksek koruma seviyesiyle dikkati çeken balistik koruyucu plakaları ön plana çıkardı.

Yurt içinde ve dışında tercih ediliyor

Nurol Teknoloji ayrıca İtalya ordusu, Polonya ve Almanya polisi, Hollanda özel harekat polisi, Belçika polisi ve ordusunun ihtiyaçlarını karşılıyor.

Şirket bugüne kadar 5 kıtada ve 60'tan fazla ülkede kalifiye olmuş, farklı operasyon şartlarında kendini kanıtlamış ürünler teslim etti. Ürünler arasında 15 milyondan fazla seramik tile, 800 binden fazla monolitik seramik göğüs plaka, 1 milyondan fazla balistik plaka, 500 binden fazla balistik yelek, 15 binden fazla balistik koruyucu kalkan bulunuyor. Bunun yanında 350'den fazla kara, hava ve deniz platformlarına balistik zırh çözümü sağlandı, 6 bin metrekareden fazla platform yüzey alanına koruma uygulandı. Yapısal balistik çözüm alanında ise 2 bin 500'den fazla ürün güvenlik güçlerine emniyetli çalışma alanları oluşturuyor.

Türkiye'nin balistik koruma ihtiyacının yaklaşık yüzde 95'ini karşılayan Nurol Teknoloji, hafif ve yüksek koruma özelliği taşıyan ürünlerle kullanıcılarına avantaj sağlıyor. Balistik personel koruma çözümlerinin yanı sıra balistik koruyucu kalkan ürünleri de sahada başarıyla görev yapıyor.



#savunma sanayisi
#balistik yelek
#DSEI 2023
#Nurol Teknoloji
#Türkiye
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