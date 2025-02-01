Türkiye Sigorta pazar liderliğini pekiştirdi

Taha Çakmak, sigortacılığın en kritik ve asli işlerinin başında hasar ödemesinin geldiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Dijitalleşme çalışmalarımız, robotik ve yapay zeka uygulamalarımızla hasar süreçlerimizi daha hızlı ve verimli hale getirdik. Analitik modelleme ve sosyal ağ analizi çalışmalarıyla suistimal önleme ve veriye dayalı hasar yönetimi sağlıyoruz. Güçlü hasar stratejimiz, geniş eksper kadromuz ve mobil onarım ağımızla 2024 boyunca oto tarafında 345 bin 454, oto dışı branşlarla ilgili olarak 113 bin 56 adet hasar ihbarı aldık. Oto ve oto dışında toplam 27 milyar lira hasar ödemesi yaptık. Her iki şirketimizin sektör liderliğini muhafaza etmek temel hedefimiz. Güçlü bilanço ve sürdürülebilir karlılıkla pozisyonumuzu daha da güçlendirmeyi, pazar payında sağlıklı ve dengeli büyüme ile yılı tamamlamayı hedefliyoruz."