Fon’dan işsizlere 217 milyar lira

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Genel Kurul'da bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeren torba teklifin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Muş, İşsizlik Sigortası Fonu'nun varlığının 2024 sonu itibarıyla 359 milyar lira olduğunu kaydetti. Muş, Fon'dan yapılan harcamaların yüzde 60,7'sinin doğrudan iş gücüne ve işsizlere yönelik, yüzde 35,69'unun ise istihdamı korumaya ve ilave istihdamı desteklemeye dönük teşvikleri kapsadığını kaydetti. Muş, Fon'un 359 milyarlık varlığının yüzde 60,7'sinin yani 217,9 milyar lirasının işsizler için harcandığına işaret etti. Böylece Fon, 2023'e oranla geçen yıl yüzde 82 büyüdü.