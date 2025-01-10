Türkiye'de işsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu

TÜİK, Kasım 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 84 bin kişi azalarak 3 milyon 72 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,7 olarak kaydedildi. İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya göre 168 bin kişi azalarak 32 milyon 748 bin kişi, istihdam oranı 0,2 puan azalarak yüzde 49,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,1 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti. İş gücü, bir önceki aya göre 252 bin kişi azalarak 35 milyon 820 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 0,4 puan azalarak yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 36,7 oldu.